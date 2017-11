Les meilleurs looks du tapis rouge des MTV EMAs 2017

Cette année, les MTV European Music Awards 2017 ont lieu le dimanche 12 novembre au SSE Arena à Londres. Animée par Rita Ora, cette remise de prix récompense des artistes du domaine musical et de la culture populaire. Les gagnants sont déterminés par le public, qui vote pour ses artistes préférés quelques semaines avant la soirée.

Puisque la soirée a lieu à Londres et qu'ils ont six heures d'avance sur le Québec, on peut déjà voir les looks du tapis rouge. Voici ceux qui nous ont fait craquer.

Lana Del Rey

#lanadelrey in #Gucci 👎🏼or👍🏼?#mtvema Une publication partagée par The Catwalk Italia - TCI (@thecatwalkitalia) le 12 Nov. 2017 à 11h23 PST

Lana Del Rey est rayonnante dans sa longue robe fleurie, qui est autant sexy que classique, tout comme sa coiffure d'ailleurs! Cette robe colorée est signée Gucci. On aime aussi les sandales argent qui accompagnent sa tenue, parce qu'avec une robe comme ça, il vaut mieux miser sur les accessoires neutres (oui, l'argent est un neutre)!

Hailey Baldwin

MTV EMAs 🏆😍 @haileybaldwin #haileybaldwin #fashion #EMA #luxury #clothes #perfect #style Une publication partagée par Hailey Baldwin (@haileybstyle) le 12 Nov. 2017 à 12h16 PST

Hailey Baldwin est toujours impeccable: magnifique, bien habillée et bien coiffée. Sa présence au gala ne fait pas exception, quoiqu'on aurait peut-être ajouté un pouce ou deux de tissu à sa robe en paillettes noire. Ceci dit, Baldwin a le corps de l'emploi avec ses longues jambes qui n'en finissent pas!

Camila Cabello

@camila_cabello | November 12th, 2017 | #mtvema2017 | She wore @ralphandrusso Spring 2018 🌷 #camilacabello Une publication partagée par Camila Cabello Closet (@styleofcamila) le 12 Nov. 2017 à 11h01 PST

La bombe cubaine américaine a foulé le tapis rouge dans une robe rose composée d'un justaucorps et de tissu transparent tirée du défilé printemps 2018 de Ralph & Russo, et ça lui va à merveille!

Zara Larsson

En voilà une autre qui est resplendissante en rose! On aime la coupe taille haute et ample des pantalons ainsi que le haut à volants. De plus, le fuchsia lui va à ravir! Le look de Zara nous ramène en été, parce qu'on trouve qu'elle ressemble un peu à une californienne des années 1990 (c'est un compliment!) De plus, son look est joliment complété par une coupe de cheveux au carré, un maquillage impeccable ainsi que des boucles d'oreilles en diamant.

Shawn Mendes

I'm SO SO SO excited. @shawnmendes #shawnmendes #mtvemas2017 #sm3 Une publication partagée par Shawn Mendes😻 (@shawnmylight) le 12 Nov. 2017 à 11h13 PST

C'est rafraîchissant de voir un homme oser les motifs et les couleurs pour un complet. On aime le complet à motif paisley et la chemise bourgogne à pois en dessous. On craque aussi pour son sourire resplendissant!

Maya Jama

La présentatrice de télévision britannique est sublime dans sa robe bleu pâle d'inspiration asiatique. Sa coiffure haute et ses boucles d'oreilles complètent élégamment le look.

Lali Esposito

💣🔥😍 @laliespositoo #LaliEsposito #MTVEMAS2017 #LaliEnLondres Une publication partagée par Albα - | Lαlitα Espαñolα | (@lali.beauty) le 12 Nov. 2017 à 13h05 PST

La chanteuse argentine est une vraie reine disco des temps modernes avec sa robe à paillettes à licou et ses talons argents. Avec sa coupe simple, ses tatouages et ses accessoires minimalistes, ça équilibre le look!

Natalie Dormer

De mis looks favoritos en los #MTVEMAS 2017 #NatalieDormer de #gameofthrones @mtv @mtvla @mtvema 😍 #Celebs #News #ErnestoArdonez Une publication partagée par ERNESTO ARDONEZ (@ernestoardonez) le 12 Nov. 2017 à 13h00 PST

L'actrice britannique, qu'on connaît surtout pour son rôle de Margaery Tyrell dans Game of Thrones, est magnifique dans cette robe à cristaux et ses talons hauts noirs! On aime ce look parce qu'il est à la fois classique et rebelle. Le look est magnifiquement rehaussé par ses yeux charbonneux, ses cheveux lissés vers l'arrière et ses deux boucles d'oreilles sur la même oreille.