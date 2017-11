6 films avec Ryan Gosling à voir absolument

Le 12 novembre, c'est le jour de l'anniversaire de Ryan Gosling, qui célèbre ses 37 ans. L'acteur canadien né à London, en Ontario, a marqué l'imaginaire des gens par son joli physique, mais aussi par son interprétation de plusieurs personnages iconiques. Voici six films avec Ryan Gosling à voir absolument.

1. Les Pages de notre amour (2004)

Les Pages de notre amour est le film qui a rendu célèbre l'acteur. Il prête ses traits à Noah Calhoun, qui tombe en amour avec Allison «Allie» Hamilton (Rachel McAdams). Le personnage de Gosling ne laisse jamais tomber sa douce, malgré les difficultés multiples, comme le fait que les lettres qu'il lui écrit pendant un an ne se rendent jamais à elles puisqu'elles sont interceptées par sa mère. Et comment oublier la scène où les amoureux se frenchent sous la pluie?

via GIPHY

Déjà que le film est émouvant à souhait, ce qui est encore plus mignon, c'est que les interprètes des personnages ont commencé à sortir ensemble dans la vraie vie après la sortie du film (cependant, ils ne sont plus ensemble depuis 2008).

2. Blue Valentine: Une histoire d'amour (2010)

via GIPHY

Voici un autre film de Ryan Gosling qu'il faut visionner avec une boîte de mouchoirs à proximité! En effet, cette histoire d'amour triste est marquante par son réalisme. On y voit comment la relation de Dean Pereira (Ryan Gosling), un déménageur qui n'a pas terminé son secondaire, et de Cindy Heller (Michelle Williams), une infirmière, s'effrite avec les années. Non seulement le film s'appelle Blue Valentine, mais ses scènes teintées de bleu ajoutent un côté lugubre à l'histoire.

3. La La Land (2016)

via GIPHY

La La Land nous a fait découvrir une autre facette de Ryan Gosling. En effet, on a découvert que le bel acteur pouvait chanter et danser, en plus jouer de jouer un personnage attachant et imparfait. On a aussi découvert une belle complicité entre Gosling et celle à qui il donne la réplique, Emma Stone, qui joue le rôle de Mia Dolan. Et comment oublier la voix suave de Gosling sur la chanson City of Stars?

4. Sang-froid (2011)

Mieux connu sous son nom anglais, Drive, ce film met en vedette Ryan Gosling dans la peau d'un jeune mécanicien qui effectue des cascades pour le cinéma. La nuit, il sert aussi de conducteur à des membres du crime organisé. Ce rôle en est un d'action pour Gosling, qu'on voit conduire dangereusement et se battre dans le film. Bien sûr, à cause de la nature casse-cou du film, il avait un double pour des raisons de sécurité.

5. Le casse du siècle (2015)

via GIPHY

Dans Le casse du siècle (The Big Short en anglais), Gosling prête ses traits à Jared Vennett, un courtier en bourse de la Deutsche Bank, un personnage puissant, froid et détestable. Si ce film à propos de la crise bancaire et financière de l'automne 2008 a un montage effréné, il est divertissant à souhait tout en vulgarisant des problématiques financières complexes.

6. Blade Runner 2049 (2017)

via GIPHY

Dans ce film de science-fiction réalisé par Denis Villeneuve, Ryan Gosling interprète l'officier K du LAPD, qui est un réplicant, c'est-à-dire un humanoïde issu du génie biologique. K vivra une série d'aventures plus rocambolesques les unes que les autres avant de connaître une fin tragique. Si vous n'avez pas encore vu Blade Runner 2049, sachez qu'il est encore présenté en salles!