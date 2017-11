Vanessa Pilon s’associe à une marque de lingerie pour la cause

Vanessa Pilon, Juliette Gosselin, Sarah-Maude Beauchesne, le duo Milk & Bone, Lysa Jordan et Valérie Chevalier se sont associées à la marque de lingerie québécoise Sokoloff pour le projet B-Cause, lancé le 29 octobre dernier. Ces sept artistes ont été invitées par l'entreprise à créer chacune une bralette dont les profits seront entièrement remis à la cause de leur choix.

C'est ce mardi que les premiers sous-vêtements de la ligne ont été lancés. Les ventes des créations de Laurence Lafond-Beaulne et Camille Poliquin du groupe Milk & Bone iront à l'organisme Embassy of Imagination. Vanessa Pilon, dont la bralette sera lancée le 31 janvier, a choisi de donner au Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Celle de Juliette Gosselin sera disponible à compter du 21 février et les profits seront versés à Cancer Colorectal Canada. La bralette de Lysa Jordan sera en vente dès le 12 mars aux profits de Camp LIFT. Finalement, le dernier lancement, celui de Valérie Chevalier, aura lieu le 4 avril et l'argent récolté ira à la Société canadienne de la sclérose en plaques.

On a vu les bralettes et laissez-nous vous dire que c'est beau pas à peu près! Si, en plus, c'est pour une bonne cause, alors on ne peut pas résister!

Sokoloff s'est par ailleurs aussi associé à la marque Frank and Oak. Le lancement, qui a eu lieu cette semaine, a notamment accueilli Sarah-Jeanne Labrosse, Juliette Gosselin, Julianne Côté et plusieurs de leurs amis.

