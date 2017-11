L'espérance de vie serait en progression

Des modes de vie plus sains, des revenus plus élevés, une meilleure qualité de soins: l'espérance de vie s'allonge dans les pays de l'OCDE, note l'organisation dans son Panorama de la santé 2017 publié vendredi.

Japon en tête, USA loin derrière

L'espérance de vie à la naissance est en moyenne de 80,6 ans dans les pays de l'OCDE, soit dix de plus qu'en 1970. Dans le Panorama de la santé publié en 2015, cette espérance de vie était de 80,5 ans: en deux ans, elle a donc augmenté d'un peu plus d'un mois.

L'OCDE compte 35 membres, beaucoup de pays riches mais aussi des nations émergentes comme le Mexique, le Chili et la Turquie.

Les pays où l'on vit le plus vieux sont le Japon (83,9 ans), l'Espagne et la Suisse (83), en tête d'un groupe de 25 nations où l'espérance de vie dépasse 80 ans. Les Etats-Unis (78,8) appartiennent à un deuxième groupe où elle est comprise entre 75 et 80 ans.

Les États-Unis font moins bien que le Costa Rica (79,6) et le Chili (79,1). En cause, "le caractère très fragmenté du système de santé" (une part importante de la population n'ayant pas d'assurance), des comportements néfastes (obésité, drogue...) et "des taux de pauvreté plus élevés".

C'est la Lettonie et le Mexique qui affichent l'espérance de vie la plus basse (74,6 et 75 ans, soit environ 9 de moins que le Japon). Parmi les pays non membres de l'OCDE mais partenaires, il s'agit de l'Afrique du Sud (57,4 ans), essentiellement à cause du sida.

"Dans tous les pays de l'OCDE, l'écart d'espérance de vie entre les hommes et les femmes demeure prononcé", note le rapport: 77,9 ans pour les premiers en moyenne et 83,1 ans pour les secondes, soit une différence de plus de 5 ans.

Causes de mortalité

"Plus de 10 millions de décès ont été enregistrés en 2015 dans les pays de l'OCDE", note le rapport, selon lequel les causes principales dans la plupart des endroits sont "les maladies du système circulatoire et le cancer".

"Dans l'OCDE, plus d'un décès sur trois est lié à une cardiopathie ischémique (maladies coronariennes dont crises cardiaques, ndlr), une maladie cérébrovasculaire ou d'autres maladies circulatoires, et un sur quatre au cancer", selon le Panorama.

Les écarts sont importants entre les pays. Le Japon et la France affichent les taux les plus faibles de décès dus aux maladies circulatoires, avec 152 et 164 décès pour 100 000 habitants. A l'autre bout de l'échelle, on trouve la Lettonie (654). La moyenne est de 282.

La différence entre pays est moins grande pour la mortalité par cancer, comprise entre 123 (Mexique) et 286 (Hongrie) décès pour 100 000 habitants.

Tabac, alcool, surpoids: quel bilan?

"Alors que les taux de tabagisme continuent de décroître, la lutte contre l'obésité et la consommation nocive d'alcool n'ont pas enregistré de succès significatifs", relève le rapport.

Les taux de tabagisme ont reculé dans la plupart des pays de l'OCDE, mais un adulte sur cinq environ reste un fumeur quotidien. La Turquie a le taux le plus élevé (27,3%) et le Mexique le plus faible (7,6%).

Si la consommation d'alcool a diminué depuis 2000 dans les pays de l'OCDE pris dans leur ensemble, elle a augmenté dans 13 d'entre eux sur la même période, dont la Belgique, l'Islande, la Lettonie et la Pologne. Et dans la région OCDE, "un adulte sur cinq connaît régulièrement une suralcoolisation épisodique (binge drinking)".

La proportion d'adultes en surpoids dans les pays de l'OCDE atteint 54%, dont 19% d'obèses. Les pays qui comptent le plus d'obèses sont le Mexique (33,3% des plus de 15 ans) et les États-Unis (38,2%).

Enfin, "la lutte contre la pollution de l'air est souvent négligée". Les taux d'exposition aux particules fines les plus bas sont observés en Australie, au Canada, en Finlande, en Islande, en Nouvelle- Zélande et en Suède, et les plus élevés en Corée du Sud et en Turquie.

