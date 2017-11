Le Canadien a un problème avec ses gardiens

L'incertitude demeure autour de l'éventuel retour au jeu de Carey Price.

Le gardien du Canadien de Montréal s'est présenté sur la glace du Complexe sportif Bell avant ses coéquipiers pour une troisième journée d'affilée, vendredi. Il s'est entraîné avec l'entraîneur des gardiens Stéphane Waite.

Une mauvaise nouvelle attendait toutefois l'entraîneur-chef Claude Julien, puisqu'Al Montoya a aussi raté l'entraînement optionnel. L'équipe a annoncé que Montoya était blessé au haut du corps, et Julien a précisé qu'il devait rencontrer les médecins de l'équipe au cours de la journée.

Pour pallier la perte de Montoya, le Canadien a rappelé d'urgence le gardien Zachary Fucale du Rocket de Laval, son club-école dans la Ligue américaine de hockey. Charlie Lindgren était donc le seul gardien sur la glace.

La disponibilité du défenseur Shea Weber (bas du corps) et de l'attaquant Jonathan Drouin (haut du corps) pour le match de samedi face aux Sabres de Buffalo demeure incertaine. Ils ont participé à l'entraînement d'une trentaine de minutes, vendredi. Leur état de santé sera réévalué samedi matin.

Les deux éléments importants du Canadien ont raté le match de jeudi, un revers de 3-0 face au Wild du Minnesota. Les autres joueurs présents étaient les défenseurs Victor Mete et Brandon Davidson et les attaquants Torrey Mitchell, Jacob De La Rose, Byron Froese et Charles Hudon.

Price n'a pas joué depuis le 2 novembre, quand le Canadien avait subi un revers de 6-3 face au Wild, au Minnesota. En 11 sorties cette saison, il affiche un dossier de 3-7-1 avec une moyenne de buts alloués de 3,77 et un taux d'efficacité de ,877.

"Autant nous aimerions vous dire quelque chose de noir ou blanc, il n'y a pas de garanti dans une situation médicale, a rappelé Julien. Parfois ça va plus vite, parfois ça prend plus de temps. C'est la faute de personne.

"C'est encourageant de le voir sur la glace. Quand sera-t-il de retour au jeu? Je ne le sais pas. Et je préfère dire ça au lieu de donner une journée précise et de me tromper."

Lindgren devrait être devant le filet du Tricolore samedi face aux Sabres.

"Il est un gars qui est très humble, mais qui ne manque pas de confiance en ses moyens, a dit Julien au sujet de Lindgren. Il fait les arrêts et donne confiance aux joueurs devant lui.

"D'avoir un gars comme ça qui arrive de Laval devant notre filet et qui donne confiance à ses coéquipiers, c'est un atout pour notre équipe. Nous avons trois gardiens qui peuvent bien faire. Et dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est bon d'avoir un gardien qui nous donne des matchs comme ça."

En trois sorties cette saison, Lindgren présente une fiche de 2-1-0 avec une moyenne de 1,35 et un taux d'efficacité de ,961.

Le défenseur David Schlemko (main) a aussi sauté sur la glace avant ses coéquipiers. L'attaquant Ales Hemsky (commotion cérébrale) a patiné après ses coéquipiers.

À l'exception d'un match avec le Rocket, le 13 octobre, Schlemko n'a pas encore joué cette saison, lui qui s'est blessé au début du camp.

Hemsky n'a pas amassé de point en sept sorties avec le Tricolore cette saison. Son dernier match remonte au 20 octobre, un revers de 6-2 face aux Ducks, à Anaheim.