Larry Tremblay lauréat du prix TD 2017 de littérature jeunesse

Avec son tout premier roman graphique, Même pas vrai, l'écrivain, metteur en scène et acteur Larry Tremblay (L'orangeraie) a décroché mercredi le Prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse.

Remise chaque année, la récompense, la plus importante en littérature jeunesse au pays, s'accompagne d'une bourse de 30 000 dollars. L'œuvre à teneur biographique de Larry Tremblay, publiée aux Éditions de la Bagnole, raconte des souvenirs d'enfance cocasses à travers le regard incrédule d'un jeune garçon prénommé Marco. Les illustrations sont signées Guillaume Perreault.

«Cette année, les juges ont été unanimement emballés par le premier livre jeunesse de Larry Tremblay. Les réflexions sont à la fois drôles et profondes, légères et graves, enfantines et adultes et l'ensemble forme un mélange unique et savoureux», a souligne par voie de communiqué Magda Tadros, porte-parole du Centre du livre jeunesse canadien pour le volet francophone.

À voir également :