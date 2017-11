NOUVELLES

La présidente du parlement catalan libérée sous caution

Carme Forcadell quitte la prison pour femmes d’Alcala Meco située près de Madrid où elle a passé la nuit. La présidente indépendantiste du parlement catalan reste libre sous caution. Elle s’est engagée devant le juge, la veille, à respecter “le cadre constitutionnel” et “renoncer à toute activité politique future.” Sa caution est de 150.000 euros. Six fois plus élevée que celle, de 25.000 euros, fixée pour cinq autres parlementaires. Catalogne : la caution de 150 000 € payée par la défense de Carme Forcadell qui va sortir de prison. Carme Forcadell, 58 ans, est placée sous contrôle judiciaire. Cela signifie la confiscation de son passeport, l’interdiction de sortie du territoire espagnol et l’obligation de se présenter une fois par semaine devant un juge. La présidente avait été entendue la veille dans le cadre de l’enquête pour “rébellion”, “sédition” et “malversations” déclenchée après la proclamation de l’indépendance par le parlement catalan, le 27 octobre. Forcadell devrait suivre sa stratégie de faire profil bas durant la campagne électorale.Le camp indépendantiste perd une pièce de choix.