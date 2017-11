Goûter le monde en 50 itinéraires gourmands

Voyager pour manger est la motivation première de plusieurs de plier bagage. Ça tombe bien, Les Guides de voyage Ulysse viennent tout juste de publier le livre Voyages gourmands – 50 itinéraires de rêve autour du monde.

Que ce soit pour nous rappeler de bons et savoureux souvenirs d'un voyage passé ou pour nous faire saliver en attendant de partir vers de nouveaux horizons culinaires, ce guide fait rêver! D'un continent à l'autre, chaque destination est présentée sous forme d'itinéraire réaliste, au cours duquel de bonnes adresses gourmandes sont recommandées chaque jour.

Certains plats recommandés pourraient être décrits, mais la plupart des suggestions donnent l'eau à la bouche. Au-delà des grands classiques culinaires aux quatre coins du monde, comme la France, l'Italie, le Mexique et la Thaïlande, ce guide nous emmène aussi ailleurs, vers des destinations gourmandes moins fréquentées. En voici quelques exemples.

Le Cambodge

Certes, les destinations asiatiques comme la Thaïlande, le Japon ou l'Indonésie n'ont plus à vendre leur salade pour attirer les touristes gourmands. Les voyageurs plus curieux se délecteront sans doute au Cambodge, par exemple. « On dit que la cuisine khmère serait l'une des plus anciennes de l'Asie. Explique Ariane Arpin-Delorme, fondatrice de l'agence Esprit d'Aventure (www.esprit-daventure.com) et coauteure de ce Guide Ulysse. Au restaurant Champey à Puok, goûtez la salade de fleurs de banane et poulet, la salade de cœurs de palmier et porc, les nems aux légumes, les rouleaux de printemps aux crevettes ou la soupe tom yam aux fruits de mer. Viendront ensuite cari au poulet, cuisses de grenouilles, légumes poêlés, ragoût de porc ou amok (papillote) de poisson khmer. »

Cambodge

Le Pérou

Pour plusieurs, la cuisine de l'Amérique de Sud se résume à des pommes de terre, du maïs et des haricots. Pourtant, chaque pays a sa propre personnalité culinaire. Le Pérou se démarque du lot, notamment grâce à ses grands chefs qui rayonnent à l'international, comme Virgilio Martinez du restaurant Central à Lima que nous avons pu voir dans la 3e saison de la série Chef's Table diffusée sur Netflix. Mais, c'est aussi le berceau des ceviches et du pisco sour (eau de vie, de sirop de canne, de jus de citron vert, d'angustura, de glace et de blanc d'œuf battu en neige), ça ne peut qu'être prometteur. Après, le Pérou a aussi ses plats particuliers, comme le fameux cuy. « Le cochon d'Inde est une spécialité locale fréquemment servie dans les différents restaurants péruviens. On les sert généralement grillés ou confits, et ce, même dans les grands restaurants » raconte, Annie Duhamel, auteure du blogue culinaire, Blog de bouffe (www.blogdebouffe.com).

Le Rwanda

Le pays aux mille collines mérite certainement le titre de pays aux mille merveilles. Les nombreuses plantations de thé et de café y comptent pour beaucoup. Que vous soyez attirés par les gorilles des montagnes au nord ou les chimpanzés au sud, il n'y a que de bons plats au menu. « Le mets national du Rwanda, l'ibitoke est préparé avec du plantain, enveloppé dans des feuilles de banane et cuit à la vapeur dans une sufuria (une sorte de casserole profonde) sur un feu de charbon ou de bois. On obtient une purée jaune et tendre, généralement servi avec une sauce de légumes et d'arachides, parfois avec un peu de viande » précise, Ariane Arpin-Delorme.

Voyages gourmands – 50 itinéraires de rêve autour du monde. Éditions Guides Ulysse - 34,95$