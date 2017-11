Vous croyiez avoir été la reine ou le roi du maquillage lors du dernier Halloween? C'est que vous n'aviez pas vu les transformations de la youtubeuse Promise Tamang qui s'est récemment métamorphosée en poupée Bratz. Même sa propre soeur a fait le saut!

Le plus hallucinant, c'est que les Bratz ne ressemblent pas vraiment à de vrais humains avec leurs traits disproportionnés : immenses yeux, lèvres ultras pulpeuses et grosses têtes. Mais l'artiste maquilleuse de Los Angeles a relevé le défi avec brio et ses coups de pinceau justes lui ont permis d'avoir l'air d'une poupée vivante.

Who wants a life-size BRATZ DOLL?! 💋My sister was shook when she saw me😂 Video coming soon Une publication partagée par Promise Tamang (@promisetamang) le 27 Oct. 2017 à 23h20 PDT

Si jamais vous êtes fans du look poupée, Promise Tamang vous montre dans une vidéo comment y arriver. Ça peut être sinon une belle idée de maquille pour le prochain 31 octobre (ou encore pour faire peur à vos enfants...)

La youtubeuse n'en est pas à sa première métamorphose bluffante. Elle s'est entre autres maquillée en Ed Sheeran, Mariah Carey ou en princesse Belle.

Since I am still sick and have nothing to post 😷 here is another photo of my Ed transformation Une publication partagée par Promise Tamang (@promisetamang) le 13 Mai 2017 à 21h03 PDT

As the years passed, he fell into despair and lost all hope. For who could ever learn to love a beast 🌹 Next video Wig : @pungopungo #beautyandthebeast Une publication partagée par Promise Tamang (@promisetamang) le 23 Mars 2017 à 21h53 PDT

All I want for Christmas is tons of Fuzzy warm socks 🤗 So excited to post this video tomorrow 🎄🎁🎉 Une publication partagée par Promise Tamang (@promisetamang) le 8 Déc. 2016 à 12h14 PST

Promise Tamang n'est cependant pas la seule à avoir tenté le maquillage façon poupée Bratz. On en trouve une tonne sur Instagram.

VOIR AUSSI :