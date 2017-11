Comment adapter sa routine beauté au froid?

Le froid n'aura pas notre peau qu'on se le dise! On refuse la peau qui tiraille, pique ou rougit dès les premiers frimas, mais pour cela il faut une routine adaptée.

En préambule, on commence par:

- Éviter les douches ou les bains chauds pour ne pas trop éliminer notre film hydrolipidique, une protection naturelle de la peau. Et surtout ne pas se laver le visage sous l'eau chaude de la douche qui aura pour effet d'assécher illico notre peau.

- Ne pas utiliser de produits à base d'alcool et, si possible, minimiser ceux avec du parfum, car ces ingrédients ont tendance à assécher la peau.

Le jour, privilégiez...

Pour le visage comme pour le corps, on préfère des soins riches en huiles, en cires, en beurres végétaux ou en acides gras, véritable barrière hydrolipidique qui va éviter l'évaporation de l'eau contenue dans notre épiderme autrement appelée déshydratation.

Avant de se glisser sous notre couette toute chaude, l'essentiel démaquillage...

Cette étape importante dans notre rituel beauté quotidien doit se transformer en un havre de douceur et d'onctuosité. On privilégie les textures plus riches en lipides et plus douces pour les épidermes agressés par les variations de température. On ne rince pas à l'eau calcaire et froide du robinet, on pulvérise une brume d'eau thermale pour apaiser les éventuelles rougeurs ou irritations.

Et la nuit doit rimer avec différentes couches d'hydratation...

Pourquoi ne pas pratiquer le "layering"? Après le démaquillage, appliquer une lotion hydratante, puis un sérum et une crème riche et adaptée à votre peau. Il est intéressant aussi d'appliquer une fois par semaine un masque hydratant qu'on pourra conserver toute la nuit, au réveil notre peau sera repulpée et lissée.

Les lèvres et les mains ultra protégées!

Nos lèvres, disposant de très peu de glandes sébacées et ayant une peau très fine, ont tendance à se dessécher très vite. Quant aux mains, sollicitées en permanence, elles sont d'autant plus exposées aux risques de sécheresse et d'irritation. On les protège tout au long de la journée avec des soins filmogènes. On n'oublie pas lors de l'application de la crème de bien masser nos cuticules avec le soin pour les nourrir et les assouplir.

À VOIR AUSSI