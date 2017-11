Un personnage de «Hé Arnold !» a été redessiné et on comprend pourquoi

La fameuse «tête de ballon de rugby» et son amoureuse secrète nommée Helga sont de retour. Le vendredi 24 novembre prochain, le film d'animation "Hey Arnold: The Jungle Movie" sortira dans les salles obscures (aux États-Unis uniquement).

Une quinzaine d'années après sa première adaptation cinématographique, "Hé Arnold! Le film" (2002), le célèbre petit garçon à la tête ovale fait sa réapparition dans cet opus qui mettra ses parents au cœur de l'intrigue. Mais dès la bande-annonce, on remarque qu'un personnage a subi une transformation.

Une évolution graphique inévitable pour Phil

Dans une entrevue accordée au HuffPost américain, le créateur de la série et coproducteur du film, Graig Bartlett explique qu'il souhaitait faire évoluer visuellement les personnages. Et de faire "grandir" un peu Arnold et ses copains.

Ces quinze dernières années, le coproducteur a aussi reçu de multiples messages de fans dans lesquels ces derniers indiquaient leurs attentes. Un personnage d'ailleurs nécessité une refonte toute particulière suite aux remarques des internautes: le grand-père d'Arnold, Phil.

Tous les protagonistes de ce dessin animé ont des têtes à la forme atypique, mais un internaute a fait une remarque particulièrement pertinente au sujet du menton et du crâne de Phil. Ne serait-ce pas un sexe masculin caché là?

"Une fois que cette image a été publiée sur Internet, on ne pouvait plus ne pas le voir (...) Il avait ce genre de boule sur sa tête (...) et la grande fente dans son menton. Lorsque nous l'avons repensé, nous avons fait en sorte que la masse sur sa tête soit un peu moins comme ça", s'est justifié Graig Bartlett, toujours au HuffPost américain.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les images diffusées à travers la bande-annonce livrent un petit aperçu visuel du "nouveau visage" de Phil, "moins assimilable à un sexe d'homme".

D'autres points peuvent également être notés. Traditionnellement vêtu d'une longue chemise rouge à carreaux et d'un pull bleu (non, non, ce n'est pas un kilt comme certains pouvaient le penser), Arnold porte désormais de nouveaux habits.

À ce titre, le créateur âgé de 61 s'est expliqué: "C'était un peu un gag entre moi et les concepteurs. Peut-être qu'il porte toujours la même chemise, mais il est un peu plus grand désormais et maintenant vous pouvez le voir avec son pantalon."

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.