La prestation de Kevin Spacey sera effacée du prochain film de Ridley Scott, All the Money in the World, qui devait sortir en salles dans un peu plus d'un mois.

Des personnes bien au fait de la production, qui n'étaient pas autorisées à parler publiquement, ont indiqué mercredi que l'acteur Christopher Plummer s'affairait dès maintenant à tourner des scènes de nouveau à la place de Kevin Spacey dans le rôle de J. Paul Getty.

Selon les informations obtenues, toutes les scènes dans lesquelles Kevin Spacey apparaissait seront tournées de nouveau. Les covedettes Mark Wahlberg et Michelle Williams devraient y prendre part.

Ridley Scott aurait l'intention de maintenir la date de sortie pour le 22 décembre.

Le film devait avoir sa première mondiale au AFI Fest à Los Angeles, le 16 novembre, mais la projection a été retirée plus tôt cette semaine au coeur des allégations de harcèlement sexuel pesant sur Kevin Spacey.

L'acteur a aussi été congédié de la production de House of Cards.

Des représentants de Ridley Scott n'ont pas répondu dans l'immédiat aux courriels pour commenter.

