Molson achète la microbrasserie Le Trou du Diable

L'annonce officielle de l'achat de la microbrasserie Le Trou du Diable par Molson été faite ce jeudi 9 novembre à Shawinigan dans les locaux du de la microbrasserie.

« C'est avec enthousiasme que nous accueillons Le Trou du diable, une équipe de passionnés, dans la grande famille Molson Coors. Des partenariats comme celui d'aujourd'hui, et comme ceux que nous avons établis dans le passé, démontrent toute l'importance que nous accordons au segment des bières artisanales et de spécialités. Mieux encore, nous prouvons que Molson Coors est prêt à investir pour ravir les amateurs de bière de tous les horizons », a déclaré Frederic Landtmeters, président et chef de la direction de Molson Coors Canada.

Il a été annoncé que les activités brassicoles de la microbrasserie vont se poursuivre de façon autonome. Pour l'instant, la vente et la distribution des produits auprès des détaillants qui font affaire avec Le Trou du diable continueront d'être traitées à l'interne par leur équipe. Même son de cloche chez les fournisseurs de l'entreprise ainsi que les partenariats sportifs, culturels, sociaux et communautaires qui sont maintenus. D'autre part, l'entente ne touche pas le restaurant sur l'avenue Willow, une entité distincte qui restera complètement indépendante.

« En s'associant à Six Pints, notre microbrasserie a voulu se donner les moyens de ses ambitions. Cette décision de groupe permettra à Trou du diable de réaliser son plein potentiel et d'assurer sa pérennité dans un marché qui se resserre », déclare Isaac Tremblay, président et directeur du développement des affaires de la microbrasserie Le Trou du diable.

Les dirigeants et fondateurs resteront en poste tout comme les employés au service de la microbrasserie et les employés de la Shop du Trou du diable située au 1250, avenue de la Station à Shawinigan.