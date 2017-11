Lorsque Kate Middleton et Meghan Markle portent la même robe

Kate Middleton et Meghan Markle semblent partager les mêmes goûts mode. Démonstration.

Mardi 7 novembre, Kate Middleton a fait une apparition remarquée lors du dîner de gala de l'Anna Freud National Center for Children and Families. Elle portait une robe longue noire signée Diane Von Furstenberg - qu'elle avait d'ailleurs déjà arborée lors de sa précédente grossesse.

Voici la fameuse tenue.

Duchess of Cambridge yesterday night at Anna Freud National Centre Gala 🇬🇧 #duchessofcambridge #unitedkingdom #europe #royal #englishroyals A post shared by European Royals (@euro_royals) on Nov 8, 2017 at 1:30am PST

Cette même robe de Diane Von Furstemberg, Meghan Markle en portait une version courte et bleu marine en 2012 sur le tapis rouge de "The Moth Story­tel­ling Tour : A More Perfect Union – Stories of Preju­dice and Power".

La compagne du Prince Harry et la Duchesse de Cambridge auront certainement à se concerter dans le futur lors d'apparitions publiques communes.

