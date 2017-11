Les documentaires à voir absolument aux 20es RIDM

Avec une sélection de 142 films en provenance de 47 pays, la 20e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) débute ce jeudi avec une riche programmation composée de plusieurs œuvres incontournables. Suivez les choix du HuffPost Québec.

24 Davids

Présenté en ouverture du festival, le road movie de Céline Baril, tournée sur trois continents, donne la parole à 24 personnes tous prénommées David. Du Mexique au Togo, en passant par l'Espagne et le Québec, chacun des protagonistes propose une réflexion personnelle sur l'existence humaine à l'ère des grands défis qu'apporte la mondialisation.

Room for a Man

Le jeune et talentueux Anthony Chidiac aborde le thème de l'homosexualité refoulée à travers le quotidien d'une famille libanaise conservatrice. Avec pour simple décor une chambre dont l'apparence oscille entre refuge et prison, ce magnifique documentaire relate les non-dits et les silences comme un appel désespérant à la liberté d'être soi-même.

End of Life

En s'approchant au plus près de la mort, John Bruce et Pawel Wojtasik offrent une proposition bien vivante sur ceux qui se savent déjà condamnés par la grande faucheuse. Sans manquer de finesse et de respect envers les patients, les deux cinéastes ont suivi le quotidien de plusieurs personnes en fin de vie. En résulte une œuvre lumineuse emplie de confidences avant le dernier départ.

The Devil's Trap

Comment vivre en société après avoir été élevé par des fanatiques religieux? Excommunié à 18 ans par une église fondamentaliste chrétienne, Lane se retrouve à décoder un monde extérieur qu'il ne connait pas. Un film puissant signé Mitchell Stafiej.

Rat Film

Si les rats vous terrorisent, alors courrez voir le documentaire de Theo Anthony qui vient démystifier les mythes entourant ces petits mammifères mal-aimés. Dans les rues de Baltimore, infestées par des colonies entières de rongeurs, la caméra s'engouffre dans les quartiers de la ville afin de saisir la complexité d'un animal inattendu et fascinant.

Ex Libris - The New York Public Library

Pour son 42e long métrage, Frederick Wiseman nous propose un voyage sur la 5e Avenue dans les murs de la célèbre bibliothèque publique de New York. Par-delà l'institution, le documentaire explore l'ébullition intellectuelle de ses visiteurs.

Les 20es Rencontres internationales du documentaire de Montréal se déroulent du 9 au 19 novembre.

À voir également :