Après Harvey Weinstein, Kevin Spacey ou encore Ed Westwick c'est désormais au tour de Charlie Sheen d'être pointé du doigt dans une affaire d'abus sexuels. Les faits se seraient déroulés il y a plus de 30 ans, en 1986, sur le tournage du film Lucas. L'acteur de Two and Half Men partage alors l'affiche avec un adolescent de 13 ans, Corey Haim, qui est décédé en 2010 d'une pneumonie doublée de troubles respiratoires et cardiaques.

Dominick Brascia, l'un des meilleurs amis de Haim, a témoigné dans The National Enquire, ce mercredi 8 novembre : «Corey Haim m'a dit qu'il avait eu des relations sexuelles avec Charlie Sheen à l'époque du tournage de 'Lucas'. Il a rajouté qu'ils avaient fumé de l'herbe et qu'ils avaient couché ensemble. Du sexe anal. Corey Haim a ensuite assuré qu'après, Charlie Sheen était devenu très froid et l'avait rejeté».

Dominick Brascia a par ailleurs ajouté que son défunt meilleur ami avait de nouveau eu, des années plus tard, des relations sexuelles avec l'acteur de : «Corey Haim m'a dit qu'il n'avait pas apprécié et qu'il avait oublié Charlie Sheen, qu'il traitait de loser».

Toujours selon The National Enquirer, ce témoignage vient s'ajouter à une douzaine d'autres, qui mentionnent aussi la relation entre les deux acteurs. Certains de ces témoignages datent même d'avant la mort de Corey Haim : «Il était tellement confus par ces rencontres coquines qu'il croyait, comme bon nombre de victimes, être amoureux de son violeur», rapporte une autre source.

En réaction, un porte-parole de Charlie Sheen a annoncé à People que l'acteur niait ces accusations. La justice américaine n'a pas requis de procédure à l'encontre de l'acteur.

Ces allégations surviennent quatre ans après que l'ex-enfant star Corey Feldman eut raconté dans ses mémoires, Coreyography, que son ami aujourd'hui décédé lui avait décrit cet incident : «À un certain moment, pendant le tournage, un homme adulte a convaincu Corey Haim qu'il était normal que des hommes plus âgés et des plus jeunes aient des relations sexuelles».Mais Corey Feldman n'avait pas donné de nom à ce moment-là. Il avait cependant répondu aux questions de ABC News en 2011 sur la pédophilie à Hollywood.

La carrière de Charlie Sheen a déjà été émaillée de scandales en lien avec sa vie privée. Le 26 décembre 2009, il a été arrêté à Aspen, station de ski huppée du Colorado, pour violences conjugales contre son épouse. Le 25 octobre 2010, la police a retrouvé l'acteur nu et ivre dans sa chambre d'hôtel en compagnie d'une escorte. Le héros de Two and a Half Men s'était excusé en 2012, à la télévision américaine, pour ses frasques et sa consommation de drogue et d'alcool. Toujours sur un plateau de télévision, il avait annoncé en novembre 2015, lors du Today Show de NBC, être séropositif.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

À voir également :