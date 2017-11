Au cours des 85 dernières années, quatre femmes issues d'une même famille se sont passé la même robe de mariée en soie de génération en génération pour descendre l'allée.

Tout a commencé avec Maria Teresa Moreno - que ses proches surnomment "Grande" - qui a fabriqué la robe elle-même pour son mariage en 1932.

Et puis la robe dorée à manches longues a été portée par la petite fille de Grande, Marta Prietto O'Hara, qui l'a porté pour sa cérémonie en 1983.

Elle a été suivie par Elena Salinas, une autre petite fille de Grande et la soeur benjamine de Martin en 1997.

Et plus récemment, c'est Pilar O'Hara Kassouf, l'arrière-petite-fille de Grande, qui s'est emparé de la création pour son mariage en septembre 2017.

Marta, qui vit à Tustin en Californie, a affirmé à nos confrères du HuffPost américain que le sentiment ressenti par le fait que sa fille Pilar et elle aient porté cette même robe riche en histoire familiale était indescriptible.

"C'était toute une connexion avec ma grand-mère, de qui j'étais très proche, a confié Marta sur Grande qui est décédée en 2009. Elle était aussi ma marraine et elle vivait à un coin de rue de chez moi alors je la voyais tout le temps. Et elle a vécu jusqu'à 98 ans. Alors mes enfants ont grandi en connaissant leur arrière-grand-mère."

Puis Marta a poursuivi en disant : "Ma grand-mère aurait été tellement excitée d'apprendre que l'une de ses arrières-petites-filles veuille porter sa robe. Je pense qu'elle aurait été très touchée. Ça me rend tellement heureuse."

La robe a pris forme lorsque Grande, une couturière talentueuse de Los Angeles qui est née et a grandi au Mexique, est tombée amoureuse en 1932 d'une robe de mariée aperçue dans un grand magasin. Elle avait alors décidé de la recréer à la main pour son mariage avec Manuel Moreno, selon le registre d'Orange County.

Le couple a ensuite eu quatre enfants - deux fils et deux filles. Lorsqu'une des filles de Grande, Anita, s'est fiancée avec Pablo Prietto en 1957, elle a fini par porter une robe différente qui avait été faite sur mesure par sa mère pour l'occasion. Anita a tout de même descendu l'allée dans une tenue originale qu'elle avait gardée dans une petite boîte dans son garde-robe.

Le temps a passé jusqu'à ce que Marta, l'une des sept enfants d'Anita, se fiance avec son copain du secondaire Kevin O'Hara. Anita voulait que sa fille porte la même robe qu'elle avait portée pour son mariage en 1957, mais lorsqu'elle a sorti sa robe de la boîte, une grande tache était apparue sur le corsage. Il n'y avait rien à faire.

Anita avait cependant un plan B. Elle a sorti la robe de Grande du placard pour que Marta puisse l'essayer.

"Elle était en parfaite condition, révèle Marta. Avant même d'avoir vu le style de la robe - juste en regardant le tissu - j'ai dit :'je vais porter cette robe si elle me fait'. Je l'ai essayé, et j'ai su que j'allais la porter."

"La robe est faite d'une séduisante soie épaisse. Vous voulez juste la toucher quand quelqu'un la porte", a-t-elle raconté au HuffPost.

En 1997, Elena - la soeur de Marta - a dit oui à son mari Ric à Los Angeles et a également porté l'élégante robe dorée.

Après le mariage d'Elena, la robe a été remisée pendant 20 ans jusqu'à ce que la fille de Marta, Pilar, se fiance avec Nick Kassouf en avril 2017.

"J'ai toujours connu l'existence de 'la robe', mais je ne m'en étais pas vraiment préoccupée jusqu'à ce que je sois fiancée, a affirmé Pilar au HuffPost. Après m'être fiancée, je suis allée chez ma grand-mère Anita pour l'essayer. Une fois enfilé, et quand je me suis vue dans le miroir, j'ai su. Elle m'allait comme un gant et ne nécessitait aucune modification. Il était hors de question que j'entre dans un magasin de mariée à la recherche d'une robe qui ne veut rien dire alors que notre robe familiale signifiait beaucoup pour moi. C'était le destin."

Dès la décision de Pilar de porter la robe, Anita a passé un mois à interviewer des nettoyeurs à sec avant d'en trouver un à qui elle était prête à confier la robe.

Étonnamment, la robe n'a jamais dû être reprise pour resserrer la taille ou l'agrandir. Elle allait tout simplement à toutes les femmes de la famille. Les seules modifications apportées au fil des années comprennent le retrait d'une portiont de la traine originale de neuf pieds, l'ouverture sur le dos en V ainsi que l'ajout de perles, de dentelle et autres détails décoratifs subtils qui ont été enlevés plus tard.

Avec aucun autre mariage à l'horizon dans la famille, on ne sait pas qui poursuivra la tradition et à qui ira la robe. Deux nièces de Martha, Daisy, 15 ans, et Lola, 16 ans, ont toutefois déjà fait part de s'en emparer pour leurs futurs mariages.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été adapté de l'anglais.

