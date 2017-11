Treize grands chefs restaurateurs de Montréal offriront une expérience gastronomique à 250 sans abris

Treize grands chefs restaurateurs de Montréal se mobilisent à nouveau pour faire vivre une expérience gastronomique à 250 personnes sans-abris, lors de Pas d'Radis Fiscaux : l'État d'Urgence, une mobilisation citoyenne et artistique dénonçant les Paradis fiscaux et les «législations de complaisance».

Ça se déroulera du jeudi 16 au dimanche 19 novembre 2017, sur la Place Émilie-Gamelin, à Montréal.

Voici les restaurateurs au grand coeur: Au Pied de Cochon, Joe Beef/Vin Papillon, La Colombe, Montréal Plaza, L'Orégon, Le Pain dans les Voiles, Patrice Patissier, pour le banquet Cochon, Grumman 78, Toqué, Bloomfield, Le Mousso, Le Café du Nouveau Monde, Pastaga, Holder et un Festin Malaisien par la communauté musulmane de Montréal, pour deux repas su soir.

Deux repas par jour offerts aux plus démunis

Ces solidarités des grands restaurants montréalais permettent à L'ATSA de poursuivre sa tradition d'inclusion et d'offrir aux personnes de la rue ou en état de précarité, deux services de repas par jour durant l'événement. « Ces moments extraordinaires que nous font vivre ces restaurateurs forgent des souvenirs qui donnent du courage dans les moments difficiles à ceux et celles qui voient noël arriver le cœur lourd. » expliquent Annie Roy et Pierre Allard, co-fondateurs de ATSA, Quand l'art passe à l'action.

Le retour du banquet cochon animé par Christian Bégin

De 2003 à 2010, lors des précédentes éditions d'État d'urgence de l'ATSA, le chef Martin Picard du restaurant Au Pied de Cochon a pris en charge avec plusieurs restaurateurs, Le Banquet Cochon, un repas cinq services offert sous chapiteau aux personnes seules et itinérantes. Ce temps fort a été plebiscité par les personnes de la rue - et Martin Picard a accepté de renouveler l'expérience, en impliquant sa nouvelle recrue, Michael Picard, responsable de cuisine de son restaurant, ainsi que les chefs des restaurants Joe Beef/Vin Papillon, Le Montréal Plaza, La Colombe, L'Oregon, le Pain dans les Voiles et Patrice Pâtissier !

Cet événement interdisciplinaire gratuit est présenté par ATSA, Quand l'Art passe à l'action qui souligne cette année ses 20 ans d'art en action.

Pour plus d'informations, c'est ici: www.atsa.qc.ca