Qui sont les acteurs canadiens les plus rentables depuis 1980?

Les Canadiens sont depuis plusieurs années fiers de leur contribution à Hollywood. La liste de visages canadiens célèbres est aussi longue que familière pour ceux qui vivent au nord de la frontière nord-américaine.

La firme de recherche britannique Verve Search a décidé de découvrir qui de ces stars canadiennes avait été la plus rentable pour la période s'étalant de 1980 à aujourd'hui et s'est servie de données issues de box-offices pour ce faire.

La recherche a donné un résultat assez homogène, alors que les plus célébrités les plus en vue depuis 1980 seraient pour la plupart des hommes blancs. Les cinq acteurs canadiens les plus rentables depuis cette années sont ou ont tous été connus pour leurs performances dans des comédies.

Verve Search a utilisé des données provenant de Box Office Mojo pour calculer les revenus moyens engrangés par les films mettant en vedette les acteurs concernés comparativement à chaque dollar investi dans le budget de ceux-ci.

Par exemple, il a été calculé que pour chaque dollar investi dans un film mettant en vedette Michael J. Fox, 2,62$ de profit était enregistré aux box-offices canadiens et américains.

Le film de Michael J. Fox ayant enregistré le plus de revenus est sans surprise Retour vers le Futur, qui a rapporté 10,08$ pour chaque dollar investi. Ce résultat fait de Fox le cinquième acteur canadien le plus rentable depuis 1980.

5. Michael J. Fox

Revenus pour chaque dollar investi: 2,62$

Film le plus rentable: Retour vers le futur (10,08$)

Michael J. Fox est né à Edmonton et a grandi à Burnaby. C'est le rôle d'Alex P. Keaton dans la série télé des années 1980 Family Ties qui a révélé l'acteur aux yeux du grand public. Son statut de coqueluche adolescente a été concrétisé par la série Retour vers le futur. Fox s'implique activement dans la recherche de traitements contre la maladie de Parkinson, dont il a reçu le diagnostic à l'âge de 28 ans.

4. John Candy

Revenus pour chaque dollar investi: 2,89$

Film le plus rentable: Uncle Buck (4,45$)

Né à Newmarket en Ontario, Candy a été rendu célèbre par ses rôles dans des films comme Splash, Cool Runnings et Uncle Buck. L'acteur est mort d'une crise cardiaque en 1994, à l'âge de 43 ans.

3. Mike Myers

Revenus pour chaque dollar investi: 2,95$

Film le plus rentable: Austin Powers : Agent Secret 00 Sexe

Mike Myers est né à Sarborough, en Ontario. Il a d'abord été rendu célèbre par ses apparitions dans Saturday Night Live au début des années 1990. Par la suite, il s'est démarqué dans des films comme Wayne's World et la série Austin Powers.

2. Seth Rogen

Seth Rogen

Revenu pour chaque dollar investi: 3,79$

Film le plus rentable: Les Voisins (7,34$)

Né à Vancouver, Seth Rogen a commencé à être connu pour son rôle dans la série télé des années 2000 Freaks and Geeks. Il a depuis accumulé des rôles d'acteurs, de producteur et de scénariste. Ses films les plus célèbres sont Superbad, Pineapple Express et C'est la fin.

1. Leslie Nielsen

Leslie Nielsen

Revenus pour chaque dollar investi: 4,44$

Film le plus rentable: Prom Night (11,23$)

Leslie Nielsen est né à Regina et a cumulé plusieurs rôles dramatiques à Hollywood avant de jouer dans le film Airplane en 1980. La production a lancé la carrière comique de Nielsen, qui a connu un certain succès avec la trilogie Y a-t-il un flic?. L'acteur est mort en 2010 à l'âge de 84 ans.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.

