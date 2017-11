L'influente Oprah se dit fan d'une chemise de nuit d'ici

Tout le monde sait que l'approbation d'Oprah Winfrey vaut de l'or. C'est pourquoi on capote un peu que la reine des talkshows ait nommé une compagnie canadienne de vêtements de nuit dans sa liste de choses favorites de 2017.

Cette année, The Sleep Shirt, une compagnie basée à Montréal et Vancouver, fait partie de la fameuse liste de l'animatrice publiée avant Noël depuis 20 ans.

Oprah a même spécifié avoir un coup de coeur pour le modèle Oxford à lignes bleues, qu'elle porterait volontiers pour compléter un ensemble de jour ou pour se prélasser à la maison.

"L'une de nos rédactrices a porté cette chemise de nuit en coton Oxford au bureau avec des sandales et c'était vraiment beau, a confié la femme de 63 ans. Je relaxerais en l'ayant sur le dos à la maison ou la porterais comme par-dessus. Il y a peut-être même quelques personnes qui dormiraient avec."

La créatrice de la chemise de nuit, Alexandra Suhner-Isenberg, s'est dite ravie de l'avis positif d'Oprah.

"Elle est une figure si influente, et il n'y a pas une personne à qui l'on a partagé la nouvelle qui n'a pas réagi en disant 'oh mon dieu', a affirmé la créatrice au magazine Flare. D'être reconnue par une personne aussi importante et influente est tellement génial."

La designer a créé ladite chemise en se basant sur un modèle de chemise datant du 19e siècle trouvée dans un magasin de mode masculine vintage à Londres. Elle a ensuite fondé sa compagnie en 2012 et confectionne depuis des chemises stylées, surdimensionnées et unisexes. Et grâce à la forte tendance des vêtements de nuit, la marque n'a fait que gagner en popularité ces dernières années.

