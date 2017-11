Les créateurs au cœur de la première édition de HUB Montréal

La première édition du marché international HUB Montréal s'amorce aujourd'hui, jusqu'au 18 novembre. Les créateurs de divers horizons, allant de l'univers du jeu vidéo en passant par l'art numérique, la musique, les films et le multimédia, convergeront pour mettre en valeur le savoir-faire des entreprises de chez nous.

Pendant 11 jours de programmation éclectique, incluant de la gastronomie, l'initiative présentée par Lune Rouge, une entreprise fondée par Guy Laliberté, se veut une occasion de braquer les projecteurs sur les dernières innovations pour nos industries créatives afin de favoriser des opportunités d'affaires.

Sorte de South by Southwest (SXSW) à la québécoise, la manifestation offrira une vingtaine de conférences et ateliers. De plus, une dizaine de partenaires culturels y sont liés comme M pour Montréal, Montréal à table, Mutek, Doc Circuit Montréal, et le nouveau salon du jeu vidéo MEGA.

Organisé dans le cadre du 375e anniversaire de la métropole, le nouveau rendez-vous annuel destiné aux gens d'affaires, entrepreneurs, artistes, chercheurs et grand public, se déploiera à travers plusieurs lieux de la ville, notamment à la Société des arts technologiques, au Monument-National, au Centre Phi et au Casino de Montréal.

» Cliquez ici pour tous les détails.

À voir également :