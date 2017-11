Le Chalet: Voici les nouveaux acteurs de la prochaine saison

Arman Ayvazyan / EyeEm via Getty Images

Dès le 2 janvier prochain à 17h30, la saison quatre du téléroman Le Chalet sera de retour sur les ondes de VRAK.

Pour cette quatrième saison, ce sera l'automne pour la gang. Cath (Catherine Brunet) essaie d'oublier sa douleur par tous les moyens après avoir vécu une épreuve difficile, et Antoine (Antoine Pilon) est là pour la soutenir. Quant à Sarah (Sarah-Jeanne Labrosse), elle se consacre corps et âme à son projet de film. Pour Charles (Karl Walcott) , c'est pour les prochaines qualifications mondiales de snowboard qu'il travaille fort. Pour Lili, c'est flou. Elle essaie de trouver ce qu'elle veut faire dans la vie. Et Frank (Félix-Antoine Tremblay) recherche le grand amour...

On peut s'attendre à voir plusieurs nouveaux visage dans cette quatrième saison de l'émission. En effet, Macha Grenon, Julien Lacroix, Gabriel d'Almeida Freitas, Alexa-Jeanne Dubé, Émile Schneider, Frédéric Pierre, Alyssa Labelle, Marc Legault, Stéphane Breton et Antoinette Daneau prêteront leurs traits à de nouveaux personnages. On a hâte de voir comment ces nouveaux personnages vont se mêler à la gang!

La quatrième saison est réalisée par Marie-Claude Blouin et scénarisée par Annabelle Poisson, Yannick Éthier, Sarah-Maude Beauchesne et Geneviève Simard.