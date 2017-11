La nouvelle publicité Coca-Cola en Arabie saoudite fait jaser

Coca-Cola fait jaser grâce à une publicité destinée à l'Arabie saoudite. Dans une nouvelle campagne diffusée cette semaine dans le royaume du Golfe, la marque met en scène un père saoudien apprenant à sa fille comment conduire.

Si la jeune femme se montre d'abord un peu hésitante derrière le volant, une gorgée de la boisson gazeuse suffit pour alimenter sa confiance, le tout sous le regard bienveillant de son père, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article. Une campagne avec pour slogan «Change has a taste» («Le changement a une saveur»).

La publicité a rapidement conquis les internautes:

What an ad @COCACOLA_ME Handling the women driving topic in Saudi brilliantly! https://t.co/5rANTM40sD

Coca-Cola gets it right in

a new ad in Saudi Arabia. Loved it. pic.twitter.com/nFB0IWPj0d