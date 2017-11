Donald Trump amorce un séjour en Chine

La Chine n'a pas ménagé ses efforts pour accueillir le président des États-Unis, Donald Trump, à l'aéroport de Pékin.

Une garde d'honneur, une fanfare et de nombreux enfants ont participé à la cérémonie, mercredi.

Les chefs d'État sont généralement reçus de manière discrète à l'aéroport, les grandes cérémonies étant plutôt réservées à l'arrivée au Palais de l'Assemblée du Peuple, au centre-ville de Pékin.

Alors qu'ils sortaient de l'Air Force One, Donald Trump et la première dame, Melania Trump, ont été accueillis par des dignitaires chinois et américains, des soldats et une fanfare, de même que des enfants brandissant de miniatures drapeaux chinois et américains, scandant «Bienvenue, bienvenue».

Donald Trump discutera de commerce et de la Corée du Nord pendant sa visite de deux jours en Chine.

Les conseillers de la Maison-Blanche considèrent ce séjour en Chine comme étant le point fort de la longue tournée du président en Asie. Donald Trump y rencontrera le président Xi Jinping, qui a récemment consolidé le pouvoir dans son pays, et chaque parole du président américain sera sans doute analysée par ses alliés, anxieux de voir si son mantra «America First» tiendra toujours en sol chinois.

La visite de Donald Trump en Chine a été précédée d'un passage en Corée du Sud.

