Le chandail de la sélection d'Espagne pour le Mondial suscite la controverse

Le chandail de la sélection d'Espagne pour la Coupe du monde 2018 a suscité une polémique en raison d'un élément graphique évoquant le drapeau républicain des années 1930.

Le chandail arbore les couleurs rouge, jaune et bleu, mais certains disent que de loin le bleu semble avoir le même ton violet que le drapeau républicain utilisé de 1931 à 1939.

Ce drapeau est toujours utilisé par ceux qui s'opposent à la monarchie espagnole.

L'équipementier Adidas a précisé qu'il n'y avait aucune allusion politique dans le choix des motifs du chandail, et que sa conception a été conçue avec la fédération de football espagnole.

Les représentants de la Fédération ont également déclaré qu'il n'y avait aucun lien avec le drapeau républicain.

Le chandail est un hommage «rétro» à la Roja quart-de-finaliste de la Coupe du monde 1994, avec des bandes stylisées combinant les trois couleurs. Sa couleur principale reste le rouge.

L'Espagne est au coeur d'une crise politique alors que la Catalogne réclame son indépendance du reste du pays.

