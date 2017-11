L'actrice Kristina Cohen affirme qu'Ed Westwick l'aurait violée

Dans une longue publication Facebook partagée lundi, l'actrice Kristina Cohen affirme qu'Ed Westwick, vedette de Gossip Girl, l'aurait violée il y a trois ans.

Cohen, 27 ans, dit qu'elle a rencontré Westwick, 30 ans, à travers son ancien copain, un producteur qui n'est pas nommé dans la publication. L'incident se serait déroulé quand le couple s'est rendu à la maison de l'acteur pour une soirée, écrit-elle.

Cohen affirme avoir été décontenancée quand Westwick aurait suggéré «qu'on devrait tous baiser», mais son copain de l'époque l'a convaincue de rester pour souper afin d'éviter de rendre leur hôte inconfortable. À la suggestion de Westwick, Cohen se serait retirée dans la chambre d'amis pour faire une sieste alors que son copain essayait d'arranger les choses.

«Je suis donc allée m'étendre dans la chambre d'amis où je me suis éventuellement endormie. Je me suis fait réveiller abruptement par Ed qui était sur moi, ses doigts entrant dans mon corps. Je lui ai dit d'arrêter, mais il était fort», écrit Cohen. «Je l'ai battu le plus fortement que je pouvais, mais il a pris mon visage dans ses mains, m'a secouée et m'a dit qu'il voulait me baiser. J'étais paralysée et terrifiée. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais plus bouger. Il m'a tenue et m'a violée.»

«C'était un cauchemar, et les jours suivant n'étaient pas mieux», dit-elle.

Un représentant pour Westwick n'a pas retourné la requête du HuffPost pour des commentaires.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.