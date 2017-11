La Xbox One X passe le test

Microsoft ne remplace pas la Xbox One, les jeux qui vont sortir resteront compatibles, cette Xbox One X est une mise à niveau. Mais là où Sony a produit une PS4 Pro qui permet de passer les jeux en 4K en offrant de meilleures textures et quelques effets mieux gérés, Microsoft offre une machine bien plus puissante qu'une simple version 4K de la Xbox One, et dont il souhaite voir les développeurs tirer parti.

Pour les familiers du monde du PC, passer d'une Xbox One à la Xbox One X en terme graphique revient à pousser les réglages d'un jeu de Bas à Ultra. Les textures sont infiniment plus fines, on peut voir au loin tous les éléments avec netteté sans qu'ils soient souvent grandement appauvris et les ralentissements disparaissent. Nous avons également constaté des chargements qui ont grandement gagné en rapidité. Sur les jeux classiques et qui ne seront pas mis à niveau, Microsoft promet de tirer parti de la puissance inexploitée de la console en améliorant le taux d'images par seconde ou en supprimant l'aliasing (les effets d'escalier à l'écran).

Design

Plus petite que la Xbox One S, elle se veut sobre, mais en impose par sa robe noire et son design fort réussi. Microsoft ne livre malheureusement pas le support en plastique qui permettrait de la faire tenir debout. À l'intérieur, sa puissance exige un refroidissement à la hauteur. C'est donc vers un système de refroidissement à eau que s'est tourné Microsoft. Plus efficace et silencieux que des ventilateurs. La console ne surchauffe pas, même après des heures d'utilisation intensive.

Quelles améliorations?

Pour nous assurer d'excellentes conditions de tests, nous avons utilisé un téléviseur Samsung Q8C 4K pourvu du HDR, et un écran 1080p ACL de LG. Nous avons joué de nombreuses heures à plusieurs titres tels Assassin's Creed Origins, Forza Motorsport 7, Halo 5, Gears of War 4, Shadow of Mordor, Call of Duty WWII...

En 4K, le rendu sur la Samsung est de très haut niveau. Le HDR offre en plus un niveau de contraste et de rendu des couleurs qui transcende l'image originale. Des jeux exclusifs comme Forza Motorsport 7 se paient même le luxe de supplanter techniquement le dernier Gran Turismo sur PS4 Pro, tout comme Assassin's Creed Origins qui exploite ici aussi le surplus de puissance disponible en assurant un visuel encore supérieur et fait jeu égal avec la version PC.

En 1080p, le visuel est là encore bien supérieur. La puissance de la console permet un rendu là encore qui n'a plus rien à voir avec celui sur Xbox One. La différence est comme le jour et la nuit. Pas la peine donc d'investir nécessairement dans un écran 4K, la Xbox One X offre déjà en 1080p des changements importants dans les jeux qui l'exploitent.

Faut-il payer les jeux plus chers?

Non, les mises à jour 4K sont disponibles gratuitement pour 41 jeux actuellement. Cent soixante-deux jeux sont pour l'instant prévus en version 4K. Vous pouvez consulter la liste à cette adresse.

Est-ce une nouvelle génération?

Non, mais elle inaugure l'entrée de Microsoft dans un nouveau mode de consommation des consoles. Désormais, les jeux et les sauvegardes seront compatibles avec toutes les prochaines générations de Xbox (bien que Microsoft considère le jeu par streaming également). Mais plutôt que de génération de console, il faut plutôt parler désormais de génération de jeux.

Depuis le lancement de la Xbox One et la PS4 en 2013, les développeurs sont en mesure de proposer des jeux d'une qualité graphique bien supérieure sur PC. La Xbox One X permet aux joueurs Xbox de se mettre à niveau sans avoir besoin d'investir dans un PC de jeux dispendieux, qui coûterait presque trois fois son prix.

Des défauts?

Si la puissance est bien là, il manque encore quelques éléments comme un menu permettant de définir ce que l'on veut améliorer dans les jeux non 4K comme sur PS4 Pro. Assurer du 60 images par seconde (IPS) ou l'imposer ne serait-ce qu'en 1080p aurait également été souhaitable. Le 60 IPS constant des PC est la raison principale de la désaffection des joueurs console qui veulent une animation bien plus naturelle et réaliste que le 30 IPS présent dans de trop nombreux jeux sur console. D'ailleurs, il vaut mieux visuellement un jeu en 1080p et 60 IPS qu'un jeu en 4K à 30 IPS. Heureusement, la Xbox One X a de quoi assurer du 60 IPS dans de nombreux jeux, mais Microsoft devrait prendre plus en compte et imposer ce facteur qui revient de plus en plus dans les demandes des joueurs.

Conclusion

La Xbox One X est très bien née. Si les jeux en 4K HDR sont magnifiques, elle apporte également un rehaussement graphique profond sur un écran 1080p classique. Les jeux n'ont plus rien à voir avec ceux d'une Xbox One ou d'une PS4, et sont parfois plus réussis que sur PS4 Pro. Comme la Xbox One S, elle lit les Blue Ray UHD et peut également servir à commander un récepteur vidéo.

Si Microsoft s'est déjà assuré du soutien d'éditeurs majeurs pour exploiter le surplus de puissance de sa console, il lui reste encore à diversifier ses jeux exclusifs. Il n'y a pas encore de RGP type Horizon Zero Dawn ou d'exclusivité type Uncharted. Microsoft va devoir vite combler ce manque. Le gros écueil au Canada reste surtout son tarif de 600 $. Heureusement, des revendeurs peuvent racheter Xbox One ou la Xbox One S afin de faire chuter le prix de la One X à 400/450$.

Voici quelques vidéos mettant en scène parmi les jeux les plus réussis sur une Xbox One, et le gain obtenu sur la One X.

Les changements apportés sur Forza Motorsport 7 sont plus que visibles, même en 1080p.

Rise of the Tomb Raider déjà très beau sur One voit ici son visuel encore affiné.

Dans Halo 5, là encore les graphismes gagnent en finesse et netteté.

Le superbe et excellent Assassin's Creed Origins est bien plus beau sur One X que sur One S, et se paie le luxe d'être encore plus réussi que sur PS4 Pro.

