Hommages à Leonard Cohen, pour ne rien manquer des célébrations

Concerts, expositions et rendez-vous artistiques, les prochains événements en l'honneur du regretté Leonard Cohen seront l'occasion de retourner dans l'immense héritage de l'artiste disparu en novembre 2016. Le tout s'est amorcé lundi avec le spectacle Tower of Song qui a réuni de grandes personnalités internationales telles que Lana Del Rey, Sting, Elvis Costello, Seth Rogen, Courtney Love et Adam Cohen, le fils de Leonard Cohen.

Leonard Cohen: une brèche en toute chose

Mise sur pied par le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC), l'expo multidisciplinaire – première consacrée à l'imaginaire de l'auteur-compositeur et interprète – s'inspire de l'univers, des grands thèmes de la vie et du travail de Leonard Cohen. Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, la manifestation artistique présentera 20 œuvres de 40 artistes originaires de 10 pays.

Jenny Holzer: For Leonard Cohen

En parallèle de l'expo du MAC, le Silo no 5. s'illuminera à travers une série de gigantesques projections sur la structure emblématique. L'installation présente des phrases tirées des poèmes et des chansons de Cohen, projetées en français et en anglais. Cette œuvre éphémère est présentée cinq soirs seulement, jusqu'au 11 novembre.

5 albums 5 concerts

Toujours organisée par le MAC, en collaboration avec Pop Montréal, une série de 5 concerts autour de 5 disques mythiques de Leonard Cohen, programmée pendant les 5 mois que dure l'exposition. À chaque fois, une sélection de musiciens et de chanteurs montréalais viendront interpréter un album dans son intégralité, en respectant l'intention originelle et l'ordre des chansons du poète.

Karaoké au métro de la Place des Arts

POP Montréal lance une invitation pour un grand karaoké en hommage à Leonard Cohen. Le moment festif est prévu ce jeudi 9 novembre, à la station de métro Place-des-Arts, devant la Verrière de Frédéric Bach, de 16h30 à 19h00.

Fresques et promenade

Les rues de Montréal se sont récemment parées de deux magnifiques fresques murales à l'effigie de l'artiste. D'ailleurs, dès le 9 novembre, Radio-Canada lancera une application mobile proposant une promenade audio à travers les lieux de la métropole qui ont inspiré Cohen. Devant son ancien appartement, au parc du Portugal, ou à l'intérieur des cafés des années 1950, le voyage est narré par Martha Wainwright.

À la télévision

L'émission Artistes en vedette, sur les ondes de ICI ARTV, offrira le 13 novembre à partir de 21h00 une soirée hommage avec le documentaire Leonard Cohen: une brèche en toute chose, suivi de Leonard Cohen en concert à Londres. Pour finir la soirée, un autre documentaire: Mesdames et messieurs, M. Leonard Cohen.

À voir également :