Snapchat en panne, les utilisateurs paniquent

L'application mobile Snapchat a eu des problèmes durant plus de deux heures, selon TVA Nouvelles.

Le problème se localisait au niveau des publications. Les utilisateurs n'avaient pas accès à leurs «Stories» et ne pouvaient pas partager de Snapchat avec leurs contacts. Pour les rassurer, Snapchat a publié un tweet à 16h39.

We're aware of the issue and working on a fix🔧 Stay tuned for updates! ⚠️We recommend staying logged into your account.