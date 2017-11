Scandinave Spa, la détente en tant qu'art de vivre

ADVERTISEMENT

La nutritionniste sportive et athlète de haut niveau Ariane Lavigne a accumulé un bagage impressionnant de compétences sur et hors terrain depuis le début de sa carrière. Ancienne athlète olympique en planche à neige, la jeune femme, aujourd'hui âgée de 32 ans, a représenté le Canada aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014. Le sport - le ski alpin d'abord, puis une passion sans limite pour la planche à neige -, elle en mange depuis qu'elle est toute petite.

Originaire de Mont-Tremblant, c'est tout naturellement au Scandinave Spa que se déroulent, depuis de nombreuses années, ses moments de récompense et de détente.

«Tu arrives là et ça sent bon, c'est beau, explique celle qui reste et resteras toujours une grande sportive. Tu enfiles ton peignoir, tu marches dans les sentiers. Tu voudrais y habiter! Je suis inaccessible quand j'y suis. Ça me permet d'avoir du temps pour moi. Mon unique mission est de relaxer, d'arrêter de penser. C'est essentiel pour moi, c'est ma dose de bonheur.»

Si elle fut, à un moment, porte-parole du Scandinave Spa et qu'elle tient à poursuivre sa collaboration et son plaisir de promouvoir l'endroit, c'est que tout comme le sport, le Scandinave Spa joue un rôle primordial dans son équilibre et dans sa vie.

«Si je passe deux jours sans bouger, ça ne va pas du tout. Je vais continuer à faire de la course, de la nage, du triathlon olympique, de la planche à neige, du ski, du vélo de montagne d'hiver, du ski de fond, du tennis, du yoga... Ça va toujours faire partie de ma vie, tout comme ces moments où je peux vraiment décrocher au Scandinave Spa!»

Offrir un environnement misant sur la détente en tant qu'art de vivre, où les gens se rendent afin de prendre du temps pour eux et de décrocher; voilà ce qui fait la fierté de Steve Arseneault, Directeur général du Scandinave Spa.

«Notre concept est basé sur la relaxation par l'hydrothérapie, sans téléphone cellulaire, affirme-t-il. Le Scandinave Spa se veut un endroit de ressourcement, de détente, en dehors du monde technologique. Nous ne sommes pas un club social, mais bien un lieu de ressourcement où les discussions, tout comme l'utilisation des téléphones cellulaires, sont proscrites dans le but de permettre aux gens de réellement décrocher. Nous avons toujours misé sur la qualité de vie des gens et sur un bon équilibre entre travail et vie personnelle, ce qui nous permet de garder l'authenticité du produit.»

S'ils sont 70 000 à faire comme Ariane Lavigne et à décrocher dans les bains et sur les tables à massage du Scandinave Spa chaque année, c'est que prendre du temps pour soi fait désormais partie d'un mode de vie sain misant sur les moments d'introspection et le retour aux sources. Un petit bonheur que s'accordent des gens de tous âges et de toutes nationalités, autant attirés par les splendeurs de la nature que par les doux moments de détente.

Depuis 2006, Scandinave Spa peut compter sur Le Fonds de solidarité FTQ en tant que partenaire de croissance. Une association fructueuse basée sur la rigueur et la profondeur des réflexions d'affaires, ainsi que sur l'envie de véhiculer et de promouvoir des valeurs humaines communes.