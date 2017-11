Rihanna lance une collection de chaussettes pour les Fêtes

Rihanna collabore avec la marque de chaussettes Stance depuis quelque temps déjà, et voilà qu'elle renouvelle l'expérience pour une collection de chaussettes des Fêtes. Stance est une compagnie américaine de chaussettes de luxe qui offre des chaussettes pour hommes, femmes et enfants de tout genre (plein air, course, éditions limitées, etc.)

thottie or nice? Tomorrow.. new #rihannaxstance for the holidays are out! (midnight PT tonight at @stance) pic.twitter.com/IC7T2QeKd5 — Rihanna (@rihanna) 6 novembre 2017

La collection de chaussettes inclut trois paires de chaussettes au-dessus du genou ainsi que six paires de chaussettes à la cheville. Sur une des paires, on voit le dessin du bonhomme que Rihanna utilise comme icône Instagram, mais avec un verre de vin. Sur trois paires, le mot Fenty (le nom de famille de Rihanna) est brodé, et sur deux autres, il est écrit «thottie or nice». Selon Urban Dictionary, le mot «thottie» est utilisé pour définir une femme aux moeurs légères, ou qui adore le sexe.

Thottie or nice? New @badgalriri collection launches tomorrow ✨ #rihannaxstance Une publication partagée par Stance Muse (@stancemuse) le 6 Nov. 2017 à 13h09 PST

La collection des Fêtes de Rihanna x Stance sera disponible dès le coup de minuit mardi sur le site de Stance.

