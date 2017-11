Le gala des Lauriers célébrera la gastronomie québécoise

Après les chanteurs, les comédiens et les humoristes, les artistes et artisans de la gastronomie québécoise auront eux aussi leur gala, Les Lauriers, à compter du printemps 2018.

Une quinzaine de prix seront décernés lors de la première édition de cette soirée festive, dont l'ambassadeur est nul autre que Ricardo.

«La France a ses Bocuses, les États-Unis ont les James Beard awards, nous on aura les Lauriers», a commenté Ricardo dans la vidéo de présentation de l'événement, dévoilée ce matin.

La célébration des Lauriers sera l'occasion de festoyer pour les personnes oeuvrant dans l'industrie de la gastronomie au Québec (chefs, restaurateurs, pâtissiers, sommeliers, producteurs, artisans et autres contributeurs), qui emploie environ 500 000 individus, estime-t-on.

La fête sera précédée d'un tapis rouge, où les médias seront conviés à rencontrer plusieurs personnalités de l'univers culinaire d'ici. Un cocktail des Lauriers est également fixé le mardi 12 décembre prochain, à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ).

Christine Plante, critique gastronomique, animatrice et directrice générale des Lauriers, espère faire de ce rendez-vous un incontournable pour les cuistots de la province.

«La gastronomie québécoise est en pleine ébullition, et nul doute que c'est un monde qui redonne beaucoup à la collectivité. Il est grand temps de dire bravo et merci à ces artistes et artisans de notre culture», a souligné Christine Plante.

Diverses catégories

Restaurant de l'année, Chef de l'année, Révélation de l'année, Chef pâtissier de l'année, Sommelier de l'année, Mixologue-Barman de l'année,Foodtruck de l'année, Producteur de l'année, Artisan ou transformateur de l'année, Entreprise ou initiative de l'année en alimentation, Événement gastronomique de l'année, prix du Rayonnement culinaire, prix du Meilleur service, Laurier du public et Laurier honorifique : les lauréats des différentes catégories des Lauriers seront déterminés au vote par une brigade rassemblant plus de 500 professionnels de toutes les disciplines du monde de la gastronomie, combinée à un jury annuel tenu secret jusqu'au dévoilement des gagnants.

L'organisation des Lauriers est d'ailleurs présentement à la recherche des membres de la brigade ; si vous bossez en restauration ou dans une branche connexe de l'art culinaire, vous pouvez signaler votre intérêt dès maintenant.

Le recensement des candidatures aux différentes distinctions (sur suggestions de la brigade ou de l'externe) se tiendra du 1er janvier au 2 février. L'équipe des Lauriers procèdera ensuite à la validation de ces candidatures et à la vérification des critères d'admissibilité du 5 au 9 février.

La sélection des nommés (par votes de la brigade à 50% et du jury à 50%, et par sondage auprès de la population à 100% pour le Laurier du public) s'effectuera du 12 au 23 février, après quoi l'identité des finalistes sera révélée le 1er mars.

Finalement, le jury, la brigade et le public délibéreront et voteront une ultime fois en mars et au début avril. Le gala des Lauriers aura lieu le 16 avril 2018. La période de référence pour soumettre son inscription est du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Afin d'assurer l'objectivité de l'initiative des Lauriers, un comité éthique formé d'une dizaine de professionnels gravitant dans le milieu a approuvé le règlement entourant la remise des trophées. Gaelle Cerf, fondatrice du Festival YUL EAT et porte-parole de l'Association des restaurateurs de rue du Québec, est directrice de ce comité éthique, lequel compte aussi en ses rangs, entre autres, la critique gastronomique Marie-Claude Lortie, deLa Presse+, Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ, Manuela Goya, secrétaire générale de Montréal métropole culturelle, Marc-André Jetté, chef du restaurant Hoogan et Beaufort, Geneviève Vézina-Montplaisir, éditrice du magazine Caribou, et Stéphanie Laurin, gestionnaire du tourisme culturel chez Tourisme Montréal. Le gala des Lauriers est en outre le fruit de partenariats impliquant la Société des Casinos du Québec, Tourisme Montréal, l'ITHQ, La Presse+ et le magazine Caribou.

Toutes les informations sur le gala des Lauriers, la formation de la brigade, la sélection des finalistes et le mode de fonctionnement sont disponibles sur le site web officiel des Lauriers (http://lauriers.ca/).