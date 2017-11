Drake déclare à ses fans qu'il sortira de la nouvelle musique bientôt

Le dernier album de Drake, qu'il décrit cependant comme une liste de lecture, More Life, est sorti le 18 mars dernier. Le rappeur de Toronto a aussi lancé sa chanson Signs en juin dernier.

Même si Drake n'a pas chômé, on peut s'attendre à encore plus de musique de sa part prochainement. En effet, lors d'un spectacle en Australie pour sa tournée mondiale Boy Meets World, Drake a partagé une anecdote à la foule, selon le site Hot New Hip-Hop.

«Je suis arrivé à l'aéroport ici, et il y avait ce jeune qui y travaillait, et la première chose qu'il m'a dite c'est «Hey man, on est content que tu sois là. Quand est-ce que tu vas sortir de la nouvelle musique?»» raconte-t-il.

Drake a répondu qu'il appréciait sa question parce que ça signifiait de l'amour pour son travail. «Sache que je travaille toujours pour vous. Je ne suis jamais assis en train de perdre mon temps. Donc, j'ai du matériel qui s'en vient, ne t'inquiète pas.»

#Drake says he's got new shit coming 🔥🙌 Une publication partagée par HotNewHipHop (@hotnewhiphop) le 6 Nov. 2017 à 6h51 PST

La vidéo a été partagée sur la page Instagram du site web.

Selon XXL, une nouvelle chanson de Drake en collaboration avec Quavo pourrait sortir bientôt. À suivre...