Dimanche 5 novembre se déroulaient les Hollywood Film Awards qui ont réuni de nombreuses stars plus glamour les unes que les autres. Angeline Jolie, Margot Robbie, James Franco ou encore Eva Longoria, tous étaient vêtus de leurs plus beaux atours pour fouler ce tapis rouge automnal.

Angelina Jolie s'est distinguée dans cette robe en soie blanche qui enveloppait magnifiquement sa silhouette. Sa longue chevelure tombant en volutes sur ses épaules. Sa bouche d'un rouge fatal contrastant avec son teint d'ivoire. Le célibat semble la rendre plus belle que jamais.

Magnifique Angelina Jolie

BEVERLY HILLS, CA - NOVEMBER 05: Angelina Jolie attends the 21st Annual Hollywood Film Awards - Arrivals on November 5, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images)

