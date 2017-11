Une ancienne candidate d’«Occupation Double» s’envole pour Bali

Andréanne Marquis, qui a remporté Occupation Double Californie s'est envolée pour Bali hier.

A post shared by Andréanne Marquis 🇨🇦 (@andreanne_mar) on Nov 4, 2017 at 10:31am PDT

«On a jamais fait plus que 3 heures de route ensemble, on s'apprête à faire plus de 18 heures pour se rendre à Bali. En espérant qu'on ne se sépare pas à Shanghai. Et pour Bali, oui c'est ce que tu penses», écrit-elle. Andréanne est une jeune entrepreneure et le génie derrière la boutique en ligne Womance qui habille les candidates d'Occupation Double Bali. Et selon son message via son compte Instagram, on comprend que son voyage est en lien avec ce partenariat. La verra-t-on dans un épisode aller faire un tour dans les maisons? D'ailleurs, si vous aimez les tenues des filles de l'aventure, vous pouvez vous procurer tous les morceaux portés par les candidates sur le site web de la boutique.

Marquis a annoncé sa relation cet été avec Mathieu, qui est chirurgien orthopédiste.

