19 animaux morts trouvés dans la chambre d'un garçon au Massachussetts

Une femme du Massachussetts fait face à des accusations après que la police eut trouvé 19 animaux morts dans sa maison.

La police de New Bedford a trouvé des lézards morts dans des cages dans la chambre du fils de 13 ans d'Amanda Vicente. Des hamsters, des cacatoès et des pinsons morts ont aussi été retrouvés à l'intérieur de la maison.

La police a aussi noté qu'il y avait 17 animaux vivants, incluant un bull terrier, dans la résidence. Plusieurs animaux étaient émaciés et manquaient de nourriture et d'eau.

La police dit que la maison était en bordel, alors que des piles d'excrément se trouvaient dans la cuisine et des piles de vêtements, de poubelles ainsi que des cages vides étaient dans la salle à manger.

Vicente a été arrêtée jeudi et accusée de maltraitance d'enfant et de cruauté animale. Elle a été libérée sous caution et devra se rendre en cour le 20 décembre. On ne sait pas si elle a un avocat.

Ce texte de l'Associated Press initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.

