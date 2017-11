VRAK cherche de nouveaux YouTubeurs

VRAK part à la recherche de deux YouTubeurs, un garçon et une fille, qui deviendront les ambassadeurs de la chaîne sur son canal YouTube dans la prochaine année.

Pendant un an, les deux gagnants devront ainsi produire des vidéos de leur cru et documenter leur vie pour alimenter le fil YouTube de VRAK. Les jeunes de 16 à 25 ans extravertis, allumés, passionnés, intéressés par la culture YouTube et capables d'émettre leurs opinions pourront s'inscrire du 6 novembre au 3 décembre, via le site de VRAK (http://www.vrak.tv/).

Six finalistes seront ensuite sélectionnés par un jury. Puis, du 11 au 22 décembre, le public devra voter pour ses favoris. En plus d'obtenir un poste de «YouTubeur en résidence» sur la chaîne de VRAK, les deux lauréats recevront aussi chacun une bourse de 5000$.