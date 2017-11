Vanessa Pilon devient la Fée des étoiles!

Vanessa Pilon franchit un nouveau cap important dans sa jeune carrière : elle sera pour la première fois la fée des étoiles, dans le traditionnel défilé du père Noël, à Montréal, le 18 novembre!

Blague à part, l'animatrice adorée des jeunes, hyperactive sur les réseaux sociaux et passionnée par la mode et les tendances, prendra sûrement plaisir à revêtir la tenue gracieuse de l'assistante du père Noël pour l'arrivée en ville de ce dernier.

Comme le veut la coutume, le barbu personnage distributeur de cadeaux arpentera la rue Sainte-Catherine Ouest, entre Du Fort et Saint-Urbain, à compter de 11h. Et le père Noël et sa fée des étoiles ne seront pas seuls à en mettre plein la vue, ce matin-là, puisque le défilé comportera une vingtaine de chars allégoriques sur lesquels se déploieront divers tableaux avec artistes, musiciens, danseurs et amuseurs.

Deux nouvelles scènes s'ajouteront d'ailleurs à la parade cette année, celle du Petit igloo, où se dissimulera un mystérieux personnage imprudent, et celle des Toits de la ville, où les lutins s'activeront à écouler les présents en les déposant dans les cheminées... Peut-être joueront-ils quelques tours pendables au passage?

Parmi les autres illustres invités du défilé, on compte le célèbre rongeur écrivain et journaliste, rédacteur en chef de L'Écho du rongeur, Geronimo Stilton, sa sœur Téa Stilton, de même que la chanteuse Geneviève Leclerc, révélée à La voix en 2016. Celle-ci lançait le 24 mars dernier son premier album solo,Portfolio, et entamera une tournée de concerts dans quelques jours. Sa première montréalaise aura d'ailleurs lieu au Cabaret Lion d'Or, le lundi 13 novembre prochain. Cinq jours plus tard, aux côtés des amis du père Noël, Geneviève Leclerc entonnera l'un des plus beaux airs du temps des Fêtes. L'extrait de sa prestation sera ensuite mis en vente juste à temps pour les festivités.

Si vous ne pouvez vous déplacer pour assister sur place au défilé du père Noël, n'ayez crainte, vous pourrez quand même profiter de l'événement, puisque celui-ci sera retransmis à la télévision, à TVA et Yoopa, le dimanche 19 novembre, à 17h. TVA le rediffusera le dimanche 3 décembre, à 13h30, tandis qu'on pourra le revoir à Yoopa le samedi 23 décembre, à 8h15.

Anouk Meunier et Patrice Bélanger, accompagnés de la mascotte de Yoopa, Théo, et d'Anick Dumontet, qui ira à la rencontre des gens dans la foule pour recueillir leurs réactions, animeront le défilé au petit écran.

Le défilé du père Noël à Montréal en sera à sa 67e édition. Sur les réseaux sociaux, on y prendra part à l'aide du mot-clic #noelcentreville.

Défilé des rêves

Par ailleurs, une autre procession, le Défilé des rêves de la Plaza Saint-Hubert, illuminera pour une 13e année cette dernière artère commerciale de Montréal le vendredi 1er décembre, sur le coup de 19h.

Troupes de danse, chorales, camions de pompiers antiques et autres chars allégoriques aux mille couleurs trottineront entre les rues Bellechasse et Jean-Talon et donneront le coup d'envoi aux célébrations de Noël sur la Plaza Saint-Hubert. Le père Noël y sera évidemment, de même que la fée des étoiles et les lutins serviables.

Attention, toutefois : le boulot à abattre étant important en cette période de l'année, le père Noël, la fée des étoiles et les lutins qui s'amuseront sur la Plaza ne seront pas les mêmes que ceux qui égaieront le centre-ville quelques jours plus tôt. C'est que le «vrai» père Noël a plusieurs «employés sous-traitants» qui l'aident à combler les cœurs à l'approche de la fin de l'année!

Le Défilé des rêves de la Plaza Saint-Hubert entraînera la fermeture de certaines rues et des détours dans le secteur de Rosemont-La-Petite-Patrie le soir du 1er décembre. Pour connaître les rues concernées, consultez le site web de la Plaza (https://www.maplaza.ca/fr/).

