Au moins 20 morts dans une fusillade dans une église du Texas

Un homme a ouvert le feu dimanche dans une église du Texas, tuant "environ" 25 personnes en plein service religieux dans cet Etat du sud des Etats-Unis, encore sous le choc de la pire fusillade de leur histoire en octobre à Las Vegas.

Albert Gamez Jr, un responsable du comté de Wilson où se trouve la First Baptist Church de Sutherland Springs, a dit à l'AFP avoir été informé d'un bilan de "27 morts et plus de vingt blessés", tout en précisant attendre une confirmation formelle.

Le shérif du comté de Wilson Joe Tackitt a affirmé à la chaîne de télévision NBC qu'"environ 25 personnes" avaient été tuées et au moins dix blessées. Le bilan de 25 morts a également été évoqué par un parlementaire, Vicente Gonzalez, sur CNN.

Si ce bilan était confirmé, il s'agirait d'une des fusillades de masse les plus meurtrières de l'histoire récente des Etats-Unis.

"Le tireur est mort", a déclaré à l'AFP un porte-parole du bureau du shérif du comté voisin de Guadalupe, précisant qu'il n'y avait pas eu de poursuite entre lui et la police. "Il était dans son véhicule", a-t-il ajouté.

Son identité n'a pas été communiquée et on ignorait tout à ce stade de ses motivations.

"Que Dieu soit avec les gens de Sutherland Springs, Texas", a tweeté le président américain Donald Trump, actuellement en tournée en Asie. "Je surveille la situation depuis le Japon", a-t-il poursuivi, soulignant que les enquêteurs, dont la police fédérale, se trouvaient sur place.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2017

Le sénateur du Texas Ted Cruz et le gouverneur de l'Etat Greg Abbott, qui s'est rendu sur les lieux du drame, ont aussi adressé sur Twitter leurs "prières" aux victimes et remercié les "courageux premiers secours" et les forces de l'ordre.

Une des filles du pasteur de l'église baptiste dans ce petit hameau rural du Texas, âgée de 14 ans, fait partie des personnes tuées, a dit son père, Frank Pomeroy, à la chaîne de télévision ABC News. Il était lui-même absent lors de la fusillade.

Plusieurs autres enfants font partie des blessés.

Une porte-parole du Connally Memorial Medical Center, à Floresville, chef-lieu du comté de Wilson, a dit à l'AFP que l'établissement avait reçu "huit patients blessés par balle", dont trois ont ensuite dû être "transférés à l'hôpital universitaire de San Antonio", une des grandes villes du Texas située à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest.

Débat sur les armes

Les tirs ont commencé vers 11H30 locales dans la First Baptist Church de Sutherland Springs, a rapporté la chaîne locale KSAT12 sur son site internet.

Selon cette chaîne, un témoin a expliqué avoir vu un homme entrer dans l'église, qui a ensuite commencé à tirer sur les paroissiens réunis pour un service religieux. Selon les médias, une cinquantaine de personnes y assistent en général.

Le 1er octobre, les Etats-Unis ont connu la pire fusillade de leur histoire, avec 58 morts et près de 550 blessés parmi le public d'un concert de musique country en plein air à Las Vegas, dans l'Etat du Nevada. Cette tuerie a été perpétrée par Stephen Paddock, un riche comptable à la retraite de 64 ans, qui a tiré sur une foule de 22.000 personnes réunies dans la capitale du jeu depuis le 32e étage de l'hôtel Mandala Bay, où il s'est ensuite suicidé.

Mais les enquêteurs n'ont à ce stade pas pu élucider ses motivations ni établir de lien avec le groupe jihadiste Etat islamique, qui a pourtant revendiqué le carnage.

En juin 2015, Dylann Roof, un partisan de la suprématie blanche, a tué neuf paroissiens dans l'église de l'Emanuel à Charleston, en Caroline du Sud, symbole de la lutte des Noirs contre l'esclavage. Il a été condamné à la peine capitale en janvier.

Chaque année, plus de 33.000 décès liés aux armes à feu sont recensés aux Etats-Unis --dont 22.000 suicides--, selon une récente étude. Le débat sur la réglementation des armes, particulièrement conciliante, est relancé à chaque fusillade d'ampleur.

Malgré cela, peu de mesures concrètes ont été prises pour tenter d'endiguer ce phénomène, principalement en raison du poids du puissant lobby en faveur des armes, la National rifle association (NRA).