Kate Upton est une femme mariée!

Kate Upton, 25 ans, s'est mariée avec son copain de longue date, le joueur de baseball Justin Verlander, 34 ans. Les tourtereaux ont célébré leurs noces avec une cérémonie intime à la station de vacances Rosewood Castriglion Del Bosco dans la région de la Toscane, en Italie, selon E! News.

La cérémonie a eu lieu dans une église médiévale et la réception au restaurant de la station de vacances.

Just days after his first World Series victory with the Houston Astros, Justin Verlander's celebrated another major milestone — he and Kate Upton married in Italy on Saturday

Upton était magnifique dans sa robe blanche et sa coiffure d'actrice hollywoodienne. Verlander respirait l'élégance dans un tuxedo noir avec un noeud papillon, et les demoiselles d'honneur étaient rayonnantes dans des robes rose pâle.

Upton et Verlander sortent ensemble depuis janvier 2013, ont rompu la même année, et ont repris au début de l'année 2014. Ils ont annoncés leurs fiançailles en 2016, et ont gardé leur planification de mariage secrète. Le couple a acheté une maison ensemble à la fin de 2016 pour la somme de 5,25 millions $US à Beverly Hills.

Le mariage a eu lieu quelques jours après la première victoire des séries mondiales de l'équipe de baseball de Verlander, les Astros de Houston, le 1er novembre dernier. C'est ce qu'on appelle être doublement gagnant!