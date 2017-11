Kanye West a fait une apparition surprise pendant le spectacle de Kid Cudi

Samedi soir, Kid Cudi donnait un spectacle à la salle Aragon Ballroom à Chicago. Il a surpris ses invités avec la visite de Kanye West. Les deux rappeurs ont chanté Father Stretch My Hands, Pt 1, qui se trouve sur le dernier album de Kanye West, The Life of Pablo.

C'était la première apparition sur scène pour Kanye West depuis le 20 novembre 2016. Il avait annulé les dernières dates de sa tournée Saint Pablo, qui devait se terminer le 31 décembre 2016, à cause de son hospitalisation.

Si Kanye semblait heureux de passer du temps avec Kid Cudi sur scène samedi soir, les deux rappeurs se sont chicanés sur Twitter l'an passé. Kanye West s'est ensuite repris en disant que Cudi était «l'artiste le plus influent de la dernière décennie».

Kid Cudi est présentement en tournée pour son album Passion, Pain & Demon Slayin'. Quant à Kanye West, il recommence tranquillement à réapparaître publiquement. Il peut être entendu sur la nouvelle chanson de CyHi the Prynce, Dat Side, et a créé un nouveau zine joint aux commandes des derniers souliers de course de sa collection Yeezy, les YEEZY 700 Wave Runner, selon Pitchfork.

C'est bien de voir que Kanye est en forme après qu'il eut vécu des problèmes de santé physique et mentale.