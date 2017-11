Diddy change de nom à nouveau

C'est dans une publication Twitter que Sean Combs a annoncé qu'il changeait de nom à nouveau. Depuis 2005, le rappeur, de son vrai nom Sean Combs, se fait appeler Diddy, ce qui fait suite à ses noms de scène Puff Daddy, Puffy, et P.Diddy.

Qu'à cela ne tienne, parce que le rappeur change encore de nom! En effet, il ne répondra plus à ses anciens noms et veut désormais qu'on l'appelle LOVE alias Brother Love.

Si ce nom nous fait lever les yeux au ciel, le rappeur se prend très au sérieux. «J'ai des nouvelles très sérieuses. J'ai planifié ça, et je sais que c'est risqué et que ça pourrait avoir l'air quétaine pour certaines personnes, mais j'ai décidé de changer mon nom encore. Je ne suis plus qui j'étais avant, je suis différent, donc mon nouveau nom est LOVE, alias Brother Love. Je ne répondrai plus quand les gens m'appelleront Puffy, Puff Daddy, Diddy, ou n'importe quel autre de mes noms. Je répondrai seulement à LOVE ou Brother Love, ok?»

I decided to change my name again!



My new name is LOVE aka Brother Love. #TakeDat pic.twitter.com/gArAXusygG — Sean Diddy Combs (@diddy) 4 novembre 2017

Il termine sa vidéo en disant que c'est sa fête (c'était samedi le 4 novembre), qu'il se sent bien et qu'il remercie ses parents.