Pierre Brassard est la tête d'affiche de la nouvelle campagne d'Ataxie Canada

Pierre Brassard est le porte-parole d'Ataxie Canada, et la tête d'affiche de la nouvelle campagne de l'organisme. Les ataxies familiales sont un groupe de maladies neurologiques, génétiques et dégénératives du système nerveux central. Ce sont des maladies très handicapantes pour ceux qui en souffrent. «La recherche permet de faire avancer la cause et de redonner espoir aux gens qui souffrent d'une ataxie familiale. Nous n'avons jamais été aussi près de la guérison et chaque don, aussi petit soit-il, nous en rapproche», explique Brassard dans un communiqué de presse.

Afin d'encourager les donations, une annonce a été créée par l'agence Brad et réalisée par Jean-François Chagnon, qu'on connaît pour son travail sur Les Appendices et les Bye-Bye. La publicité met en vedette les humoristes Richardson Zéphir et Gabriel D'Almeida Freitas, ainsi que Samuel Camirand, un jeune homme atteint d'ataxie. On y voit Camirand tirer Zéphir par son porte-feuille. «On veut pas en arriver là pour trouver de l'argent, c'est pour ça qu'on a besoin de vos dons», explique Pierre Brassard.

Pour faire un don et pour en apprendre davantage sur l'ataxie, vous pouvez visiter le site web d'Ataxie Canada.