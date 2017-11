La nièce de la princesse Diana défile pour Dolce & Gabbana

Lady Kitty Spencer, la nièce de princesse Diana, vient de défiler pour le défilé de Noël de Dolce & Gabbana au magasin de luxe Harrods à Londres. La jeune femme de 26 ans est la fille du frère de Diana, Charles Spencer.

Lady Kitty Spencer au défilé de Noël de Dolce & Gabbana à Harrods le 2 novembre 2017 à Londres.

Spencer a publié des photos et des vidéos des coulisses du défilé sur Instagram.

Getting ready for @dolcegabbana show with @harshachavda @harrods 💋🇬🇧 #DGFamily #DGLovesLondon #DGHarrods Une publication partagée par Kitty Spencer (@kitty.spencer) le 2 Nov. 2017 à 15h33 PDT

Spencer a commencé à défiler pour Dolce & Gabbana plus tôt cette année pendant la semaine de la mode de Milan. Elle a depuis défilé et apparu à plusieurs événements pour la maison, faisant partie des campagnes centrées sur les milléniaux.

Kitty Spencer défile sur la passerelle pour Dolce & Gabbana pendant la semaine de la mode de Milan le 26 février 2017 à Milan, en Italie

Kitty Spencer défile pour le spectacle secret de Dolce & Gabbana pendant la semaine de la mode de Milan le 23 septembre à Milan, en Italie.

Kitty Spencer au défilé Dolce & Gabbana le 24 septembre à Milan, en Italie.

Kitty Spencer au défilé Queen of Hearts Party pendant la semaine de la mode de Milan le 24 septembre à Milan, en Italie.

Spencer est très active sur les médias sociaux et aime assister à des défilés de mode. Elle est aussi une grande fan de Lena Dunham et des émissions Friends et House of Cards, selon une entrevue avec le Vanity Fair.

Si Spencer était très jeune lorsque princesse Diana était en vie, elle a quand même de bons souvenirs de sa tante.

«J'ai seulement quelques souvenirs, mais des souvenirs spéciaux et heureux, et je me considère chanceuse de les avoir», avait-elle dit à Vanity Fair.

Il est évident que Lady Kitty partage une chose en commun avec Diana — son amour de la mode.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.