EffetBALNEA : le avant-après spa capturé en photos

Aller au spa, ça fait toujours un bien fou. Et c'est précisément ce fameux état de bien-être post spa que le photographe montréalais Jimmy Hamelin a décidé de capturer et présenter avec son exposition #effetBALNÉA

Les photos prises au spa Balnéa situé à Bromont mettent en vedette une trentaine de personnes adeptes et néophytes des bains nordiques - dont Joey Scaperllino et la blogueuse Virginie Goudreault - avant et après leur expérience thermale. Le but était de montrer et ressentir à travers leurs yeux, leur expression, les effets psychologique, physique et psychique de la thermothérapie, ou autrement dit du circuit chaud-froid-détente.

« Normalement, j'exige certaines émotions de mes sujets lors de sessions photos, mais cette fois les résultats étaient ressentis, spontanés et frappants. C'est fascinant de voir à quel point les gens sont assommés, dans un certain type de transe suite à l'expérience thermale, que l'on puisse constater leur état d'esprit uniquement à travers leurs yeux», fait valoir le photographe.

Le HuffPost était présent lors du vernissage ce mercredi soir. Vouez toutes les photos dans la galerie ci-dessous :