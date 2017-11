DIVERTISSEMENT

Apple dévoile les émojis les plus populaires

Les émojis sont devenus des incontournables lorsque vient le temps de s'exprimer. Et Apple a maintenant dévoilé lesquels sont les plus populaires aux États-Unis. Pouvez-vous deviner? Il s'agit de l'émoji aux «larmes de joie». Ces émojis sont les plus populaires. Lequel utilisez-vous le plus souvent?