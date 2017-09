Un centre, une murale et un spectacle pour honorer Oliver Jones

L'arrondissement montréalais du Sud-Ouest a dévoilé aujourd'hui une nouvelle murale à l'effigie d'Oliver Jones, célèbre jazzman de la Petite Bourgogne. Un spectacle-hommage sera organisé à son honneur.

Oliver Jones est né en 1934. La Petite Bourgogne était alors abritait alors une importante part de la communauté noire anglophone. Dans les années qui ont suivi, le quartier a été le théâtre d'un important rayonnement de la musique jazz, centré autour des performances de M. Jones et de son ami, Oscar Peterson.

Le Sud-Ouest célébrera son apport à la culture montréalaise lors d'un spectacle extérieur qui aura lieu le 16 septembre, sur la rue Workman. Parmi les invités, on trouve la Montreal Jubilation Gospel Choir, une chorale fondée par Travor W. Payne et Daisy Peterson, soeur d'Oscar. Mme Peterson, qui est décédée le 11 août, a notamment enseigné le piano à son frère et à M. Jones.

«C'est bien connu, Oliver Jones a le Sud-Ouest tatoué sur le cœur et ce spectacle est une occasion exceptionnelle de lui manifester notre affection la plus profonde», affirme le maire de l'arrondissement, Benoit Dorais

En plus du spectacle et de la murale, Oliver Jones léguera son nom au Centre social Sainte-Cunégonde, qui abrite divers organismes à but non lucratif.

«[L'attachement d'Oliver Jones] pour son quartier ne s'est jamais démenti. Un piano public a trouvé sa place dans le Sud-Ouest grâce à sa générosité, sans oublier sa participation au circuit Jazz de la Petite-Bourgogne, un événement lancé en 2013», souligne le maire Dorais.

M. Jones, qui fêtera bientôt son 83e anniversaire, a pris sa retraite en 2016 après une dernière tournée d'adieu. Il a fait salle comble à plusieurs reprises lors de cette tournée, notamment à la Maison symphonique de Montréal.

