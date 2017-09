Montréal présente sa candidature pour la Coupe du monde de soccer de 2026

La Ville de Montréal a officiellement déposé sa candidature à titre de ville-hôtesse de la Coupe du monde de soccer de 2026.

C'est ce qu'a fait savoir le maire Denis Coderre mardi matin.

Cette annonce cadre dans un projet sans précédent dans l'histoire de la FIFA alors que trois pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique, ont révélé, en juillet dernier, qu'ils allaient déposer une candidature conjointe.

Le maire de Montréal avait alors reçu une correspondance de Soccer Canada indiquant que Montréal faisait partie des villes invitées à participer au processus de candidature canadien des villes-hôtesses.

C'est dans cet esprit que la Ville de Montréal a déposé son cahier de candidature au comité conjoint de candidature, a précisé le maire Coderre. Les autres villes canadiennes qui ont été invitées par Soccer Canada sont Toronto, Vancouver, Ottawa, Regina, Calgary et Edmonton.

«Je ne connais pas encore les prix. Il faudra regarder. Il y a aussi des questions entourant le terrain. Je comprends qu'il faut du gazon naturel. Mais le message était de dire que Montréal est prête et a toutes les capacités pour recevoir l'événement», a indiqué Coderre.

Un nombre record de 48 nations participeront à la Coupe du monde de la FIFA 2026 et disputeront 80 matchs sur une période de 30 jours. La majorité des matchs est prévue en sol américain.

«On doit attendre une réunion en Suisse le 23 septembre. Pour l'instant, il était important de se positionner. On ne peut pas avoir la Coupe du monde au Canada sans penser à Montréal», a noté Coderre.

«La Coupe du monde de la FIFA 2026 constitue une opportunité en or pour Montréal et s'inscrit dans notre stratégie d'accueil d'événements sportifs. Nous travaillons étroitement avec des partenaires comme le Gouvernement du Québec, le Parc olympique, Tourisme Montréal, l'Impact de Montréal et le milieu associatif du soccer pour être en mesure de concrétiser cet ambitieux projet», a ajouté Dimitrios Jim Beis, responsable de l'approvisionnement, des sports et loisirs et des communautés d'origines diverses au comité exécutif.

