«Légendes d’un peuple – Collectif II», pour une dernière fois

ADVERTISEMENT

Le deuxième volet scénique de l'inspirant projet Légendes d'un peuple, d'Alexandre Belliard, prendra fin mercredi et jeudi, les 6 et 7 septembre, au Cabaret du Lion d'Or, à Montréal.

Le spectacle mis en scène par Yann Perreau, réunissant Alexandre Belliard, Jorane, Daran et Salomé Leclerc, avec la participation de Jean-Martin Aussant au piano, sera ainsi présenté pour la dernière fois après presque un an de tournée et d'innombrables critiques dithyrambiques. Légendes d'un peuple – Collectif II revisite des chansons des cinq tomes de l'album Légendes d'un peuple, d'Alexandre Belliard, et fait résonner les mots de figures mythiques de notre patrimoine contemporain, celles d'hier et d'aujourd'hui : Marie Rollet, Samuel Champlain, Émilie Fortin, Radisson, Joséphine Bacon, Yvon Deschamps, Léo Major, Marc Séguin, Marie Uguay, Pierre Falardeau et tant d'autres. Pour découvrir ou redécouvrir en paroles et en musique l'histoire des personnages qui ont façonné l'Amérique.

Une épopée

Auparavant, Légendes d'un peuple – Collectif I avait mené sur nos routes Alexandre Belliard, Patrice Michaud, Richard Séguin, Vincent Vallières, Mara Tremblay, Paul Piché, Yann Perreau, Jorane, Stéphane Archambault, Marie-Hélène Fortin, Alexandre Désilets, Éric Goulet et Salomé Leclerc, en 2015.

Véritable épopée à laquelle se consacre l'auteur-compositeur Alexandre Belliard depuis plus de cinq ans, Légendes d'un peuple tient aujourd'hui en cinq livres-disques au nom de ce dernier, un album collectif duquel était dérivé le premier spectacle, un album-compilation, une bande dessinée publiée en 2014, un beau-livre agrémenté d'une trousse pédagogique lancé en 2016, une série de 500 représentations dans les écoles, une campagne de sociofinancement visant à produire des capsules vidéo, un partenariat avec le Centre de la Francophonie des Amériques qui a permis la tenue de spectacles au Canada, aux États-Unis, en France et à Cuba, et le second concert collectif qui prend fin cette semaine.

L'aventure Légendes d'un peuple – Collectif II terminée, Alexandre Belliard dédiera son temps à la préparation d'une trousse techno-pédagogique qui sera mise à la disposition des écoles cet automne, et à l'écriture du sixième tome de Légendes d'un peuple. Il retournera par ailleurs au Yukon et en Louisiane pour raconter à nouveau ces légendes qui traversent le temps.

À voir également :