Lady Gaga annule, il fait sa demande en mariage quand même chez Mado!

Pour cet homme, le concert de Lady Gaga prévu lundi soir à Montréal était l'occasion parfaite pour demander sa copine en mariage. Imaginez sa déception quand il a su qu'il était annulé à la dernière minute. Mais pas question d'attendre! Il a profité du spectacle spécial Gaga chez Mado pour faire la grande demande.

Quand elles ont su que la star ne se produirait finalement pas au Centre Bell, les drag queens du célèbre cabaret situé dans le Village ont eu la brillante idée de la remplacer sur leur propre scène. Elles étaient loin de se douter qu'elles permettraient par le fait même à un couple de se fiancer.

this is everything @ladygaga we love you get better!!!! 💜💙💕 pic.twitter.com/IpgA0h0pga

Plusieurs versions de Gaga ont défilé, chanté... cassé la baraque devant une foule nombreuse. Puis le couple a été invité à monter sur scène, l'homme s'est agenouillé. Elle a dit oui!

THIS COUPLE AT THE SPONTANEOUS GAGA DRAG SHOW JUST GOT ENGAGED BECAUSE HE WANTED TO DO IT AT THE SHOW 😭💕💗💖💗 pic.twitter.com/4iwmv3u9Qx